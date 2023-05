Crispiano cuestiona al ungido de un gobierno fallido

Crispiano Adames sostuvo que el precandidato presidencial ungido del Ejecutivo ha sido parte de un gobierno dizque PRD que ha manejado $100 mil millones de presupuesto, tiene $70 mil millones de PIB y 5.8 de crecimiento certificado por el Banco Mundial, para 4.5 millones de panameños.

“Entonces, yo me pregunto por qué nuestras comunidades no tienen agua, no tienen carreteras en buen estado, no tienen instalaciones de salud, ni escuelas eficientes, no hay oportunidades de trabajo”, cuestionó el precandidato presidencial Adames, quien dijo que el ungido ha sido parte de este gobierno fallido y ahora promete lo que no ha hecho en cuatro años, hay que ser auto-críticos aunque no le guste a algunos.

“En nuestro caso, hemos sido críticos permanentes y de manera constructiva y oportuna hemos pedido un golpe de timón para evitar chocar contra los arrecifes porque la culpa se la endilgan al PRD y no es justo. En el gobierno habrá PRD, pero no es PRD ni mucho menos torrijista”, dijo Adames.

El 11 de junio no es una elección cualquiera porque nos estamos jugando el derecho de las futuras generaciones de tener mejores oportunidades a través de un modelo de conducción participativo, inclusivo y de bienestar social para todos y “no para unos cuantos bellacos que están gobernando para la satisfacción de sus intereses personales”.

El 11 de junio, no compren pan para ese día y hambre para los siguientes cinco años; vayamos de manera valiente, callada, masiva a emitir el voto responsable y contundente por el futuro de las siguientes generaciones. “Esperamos que detrás de la mampara, el PRD del siglo XXI que sabe lo que se merece, expulse a los fariseos del templo y retome el método torrijista con humildad, sensibilidad, solidaridad, capacidad de diálogo y voluntad", expresó Crispiano.

