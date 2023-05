Crispiano: el 11 de junio nos sacaremos el clavo

Arraiján merece tener agua 24/7 y no han hecho nada al respecto, en 4 años, indicó hoy el precandidato presidencial del oficialista PRD, Crispiano Adames, durante un recorrido por el circuito 13-1.

Adames lamentó que en un país rico como Panamá y en un gobierno PRD, persistan los problemas de agua, salud, educación y seguridad en pleno siglo XXI.

"No nos dejemos marear porque, sin duda, el que no pudo con lo poco, no podrá con lo mucho. Los ha dominado una conducta ciega e indiferente que no corresponde al PRD", agregó.

"No nos dejemos marear y saquémonos el clavo el 11 de junio porque el que no pudo con lo poco en cuatro años, sin duda, no podrá con lo mucho en cinco", advirtió Adames.

