CSS: 89% de medicamentos adjudicados en tiempo récord

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha adjudicado el 89% de los 220 renglones de medicamentos de la licitación No. 2024-7-0-01-08-CL-000005, por un total de $123,149,307.



Esta compra busca abastecer las farmacias a nivel nacional y promete cambiar el panorama del suministro de medicamentos en el país.

Dálida Rodríguez de Lasso, directora nacional de Administración de la CSS, destacó que el proceso ha sido exitoso gracias a estrategias bien implementadas, como la entrega inmediata de medicamentos.

"El equipo de trabajo ha estado laborando horario extendido y fines de semana para cumplir con las expectativas y atender las necesidades de los panameños", subrayó Rodríguez de Lasso.

El 16 de octubre se recibieron 56 propuestas y, tras una exhaustiva revisión, se priorizaron los renglones con mayor riesgo de desabastecimiento. El 25 de octubre, 17 renglones ya habían sido adjudicados.

Entre los medicamentos incluidos se encuentran Amlodipina, Irbesartan, Perindopril, Rosuvastatina, Insulina, Paracetamol y Sodio Cloruro.

Se espera que mañana, 31 de octubre, se adjudique un total de 179 renglones adicionales. Una vez emitida la orden de compra refrendada, los proveedores tendrán un máximo de 10 días hábiles para realizar las entregas, alineándose con el concepto de entregas inmediatas. Sin embargo, algunos medicamentos controlados y biotecnológicos tendrán tiempos de entrega más amplios, de entre 30 a 45 días.

Rodríguez de Lasso también reveló que, tras las verificaciones técnicas, 15 renglones no recibieron ofertas y 9 no cumplieron con los requisitos establecidos. Pero la CSS no se detiene aquí; se están preparando los requisitos para la adquisición de insumos quirúrgicos, buscando reducir la mora quirúrgica y continuar emitiendo órdenes de compra.

Este esfuerzo forma parte del compromiso del presidente José Raúl Mulino y el director general de la CSS, Dino Mon, de garantizar medicamentos a los pacientes de manera oportuna y brindar atención de alta calidad a la población.

