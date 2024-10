CSS implementará “alerta verde" por fiestas patrias

Para atender cualquier emergencia médica que se presente y ante la movilización masiva de personas hacia el interior del país, la Caja de Seguro Social (CSS) implementará la “Alerta Verde" ” por Fiestas Patrias.

Esta alerta involucra al personal del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP), así como a los Servicios de Urgencias y las unidades ejecutoras de la red sanitaria a nivel nacional.

El Dr. Carlos Cerrud, jefe del DENGEDTP, explicó que la alerta se llevará a cabo desde las 6:00 p.m. del sábado 2 de noviembre hasta las 7:00 a.m. del miércoles 6. Igualmente, se activará desde las 6:00 a.m. del sábado 9 hasta la medianoche del lunes 11 y desde las 6:00 p.m. del miércoles 27 hasta las 7:00 a.m. del viernes 29.

La alerta está dirigida al personal de los servicios de urgencias y a las coordinaciones médicas, y se ha instruido a los directores médicos a nivel nacional a proporcionar la cantidad necesaria de funcionarios para las unidades ejecutoras.

Este plan busca cumplir con el compromiso de ofrecer servicios de salud cuando la población lo requiera. “Implica que el personal de las unidades ejecutoras debe estar localizable y disponible durante el periodo de alerta”, subrayó el Dr. Cerrud.

Por su parte, la Dra. Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencia de la CSS, destacó que los servicios estarán disponibles en 30 instalaciones de salud a nivel nacional, con atención las 24 horas del día, a través de personal médico, de enfermería y técnicos de laboratorio y radiología.

Además, se reforzará la dotación de insumos y equipos médicos necesarios en los centros hospitalarios para asegurar una atención eficaz.

La Dra. Vernaza recordó que los accidentes y las infecciones gastrointestinales son algunas de las enfermedades prevenibles que podrían aumentar en este periodo.

Por lo tanto, es fundamental tener cuidado con la preparación de alimentos y la ingesta de comida en expendios públicos. Asimismo, se aconseja evitar la exposición al sol mediante el uso de protector solar.

Para solicitar atención a través de esta alerta, se recuerda llamar a la línea de emergencias 107 de la Caja de Seguro Social.

