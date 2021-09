CUENTAHABIENTES MÁS QUE CABREADOS

El Banco General le pasó la aspiradora a las cuentas de 11 mil clientes al vaciar las sumas que mantenían depositadas para cobrar morosidades a causa de la pandemia del Covid-19, lo que armó un tamborito de gente protestando en la sucursal de la vía Bolívar.

Fue tan grande la molestia que tuvo que acudir la Policía, el banco de los "Buenos Vecinos" debió recular y anunció la reversión de la medida tildada de "abusiva" por los clientes y observadores.

El problema es que la extracción de fondos le fue aplicada hasta a clientes que tenían arreglos de pagos, cuya fecha tope para concretar ese tipo de acuerdos es hasta finales de septiembre.

La Superintendencia Bancaria deploró los hechos ocurridos con los clientes afectados del Banco General y exigió -de manera categórica- a todas las entidades bancarias actuar con prudencia y transparencia de cara a sus clientes. Como regulador bancario le damos seguimiento a lo ocurrido y reiteramos nuestro compromiso de procurar el equilibrio jurídico entre el sistema bancario y sus clientes.

Frenadeso ¿investigará Caraballo?

El colectivo Frenadeso fue fuerte y preguntó si la Procuraduría abrirá una investigación de oficio por el robo que pretendieron hacer los “buenos vecinos” a sus clientes. ¿El periodismo en los grandes medios de comunicación lo pedirá? ¿Y los politiqueros de Gobierno, “oposición” y seudo independientes?

La diputada Zulay Rodríguez exclamó que los bancos y financieras son unos usureros. El proyecto 420 les pone un alto a su juega vivo y la Asamblea Nacional debe legislar para el pueblo y no para los sectores económicos. Presentaré un proyecto más completo que defienda a los cuentahabientes, ya que el superintendente bancario Amauri Castillo, no lo hace.

"Dialogar con los ladrones que le han quitado a 11 mil clientes sus ahorros, no tiene sentido. Aquí hay que salir a la calle y exigirle a los diputados que aprueben el proyecto 420. No a la maleantería y el juega vivo de estos sinvergüenzas de saco y corbata", expresó la perredista.

Para el abogado Ernesto Cedeño si la gente no protesta, el banco los traba, porque no contamos con un Superintendente de Bancos, defensor del contribuyente

En tanto, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles preguntó si algunos bancos pretenden matar a sus clientes de un infarto? Es un abuso y un absurdo debitar de manera automática e inconsulta,añadió.

¡Que no te metan el dedo!

Franklyn Robinson dejó a un lado la farándula y comentó que las personas que hicieron esa pequeña huelga afuera del banco demostraron que no a todos los panameños les gusta que le "metan el dedo", aunque hay un montón que se menean y todo.

Agobiado por el bombardeo, el Banco General pidió disculpas a los clientes impactados con los débitos a sus cuentas y prometió que "los cargos serán reversados en las próximas horas".