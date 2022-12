¡Cuidado! Evite accidentes caseros en Navidad

Llegó el mes de diciembre y con esto también, aumenta el uso de conexiones, extensiones y regletas eléctricas, el uso de juegos pirotécnicos y la preparación de alimentos para las diversas celebraciones en los hogares de las familias panameñas. Lo que trae más riesgos de accidentes en el hogar, como son los incendios y las quemaduras.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

Por lo anterior, y con el objetivo de contribuir a la reducción de estos accidentes, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) recomienda:

CON LA ELECTRICIDAD, ADORNOS NAVIDEÑOS

Utilizar extensiones eléctricas certificadas por laboratorios reconocidos. Al utilizar extensiones eléctricas evite recargarlas, ya que pueden producir cortocircuitos.

Utilice luces y adornos luminosos certificados por laboratorios reconocidos

Verifique que las luces y adornos que vaya a reutilizar no tengan los cables desnudos y conectores dañados.

Antes de salir de casa o al dormir, desconecte las luces navideñas.

Evite recargar las conexiones, pues esto puede generar corto circuito.



EN LA COCINA

La cocina es uno de los sitios que representa beneplácito para las familias, pero donde se presentan la mayor cantidad de riesgos.

Evite cargar niños mientras cocina.

No permita que los niños jueguen en la cocina.

No deje la estufa encendida, si va a salir de casa o va a descansar en su dormitorio.

No tenga sobre o cerca a la estufa limpiones, que puedan hacer contacto con la llama y ocasionar un conato de incendio.

Ante un olor a gas no encienda fósforos, no use el celular, no encienda luminarias, estas acciones producen chispas, y se puede generar un incendio o explosión.

Si siente olor gas, haga lo arriba detallado, y abra puertas y ventanas para una mejor ventilación y la concentración de gas salga. Cerrar la llave principal de gas y llamar a la línea de emergencias 103.

No recargue las conexiones eléctricas con los aparatos de uso doméstico (Horno, micro honda, licuadora etc.)

Su residencia debe contar con detectores de humo eléctricos como medio de alarma oportuno en caso de incendios.



CON LOS JUEGOS ARTIFICIALES

No permitir que sean manipulados por niños. Solo los adultos pueden encenderlos.

Los cohetes y los fuegos artificiales nunca se pueden utilizar en interiores.

Quemar los fuegos artificiales uno en uno.

No encender los fuegos artificiales con la mano, colocarlos en el suelo.

Nunca los dirija a personas, animales, casas o autos.

Nunca lo guarde en los bolsillos.

Evitar almacenar los productos pirotécnicos en su residencia.

Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de casas, edificios, autos.

Mantenerse alejado de cualquier fuego artificial que no se encienda o que no funcione y no intentar volverlo a encender nunca, colocarle agua para apagar la mecha y humedecer la pólvora.

En caso de quemaduras dirigirse a un centro médico.



La dirección general recomienda a los adultos mantenerse vigilantes de pequeñas situaciones que pueden generar una crisis en medio de celebraciones, un niño, un adulto quemado, un hogar incendiado, una explosión por daños eléctricos todos pueden acarrear daños a la vida, salud de familias completas y pérdidas económicas enormes.

Recuerda que ante cualquier situación de riesgo en el hogar o en el ámbito laboral se debe llamar lo más pronto posible a la línea 103, para que loa bomberos le puedan brindar la ayuda necesaria.

Contenido Premium: 0