De Noriega a Hernández: Lecciones ignoradas de "Limpiando la Mesa"

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable este viernes de conspirar con narcotraficantes y utilizar sus fuerzas militares y policiales para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos “. (VOA) Voz de América - Redacción.

Hace más de 35 años Panamá vivió esta misma situación con Noriega, agente y hombre de confianza de los EE. UU. en la región y pagó cárcel por más de 27 años.

Esto es historia que nuestros políticos criollos post invasión no han aprendido la lección, que los militares panameños seguimos pagando.

Panamá transita por una campaña política presidencial y el narco político es parte de la actual campaña, la profunda penetración de las organizaciones criminales que han cooptado y reconfigurado el estado nacional.

Los EE. UU. viene desarrollando su política de LIMPIANDO LA MESA en Centro América como método y base de su política de defensa y seguridad interna de los EE. UU.; para el control de las migraciones, caravanas que nacen de estos países que denominan el - Triángulo Norte- Han venido aplicando las contramedidas de restricción y revocación de visados a funcionarios gubernamentales.

Ahora esta contramedida fue anunciada en reciente visita a Panamá por el coordinador de: Asuntos globales de Anticorrupción del Departamento de Estado. Richard Nephew.

Esta alerta al gobierno actual es un alto y claro mensaje a sus funcionarios que todavía no aprendieron la dura lección del “Tony” Noriega que, a pesar de todas las colaboraciones, y trabajos para el imperio norteamericano, de todas las notas de felicitaciones, placas y las toneladas de drogas que se capturó.

Como un ejemplo de la amplia colaboración por años de Noriega está la Operación “PSICIS”. "La mayor investigación secreta emprendida por la agencia antinarcóticos norteamericana (DEA) sobre el mundo de la droga en Estados Unidos concluyó con el procesamiento de 115 personas.

La operación duró tres años y en ella intervinieron agentes que se hicieron pasar por blanqueadores de dinero. A pesar de la operación PISCIS 1987 se hizo pública la colaboración de Noriega con la DEA en la llamada operación "Piscis", en la que se desmantelaron diversas redes de tráfico de droga, se detuvieron a importantes narcotraficantes, se confiscaron toneladas de cocaína y otros narcóticos y se congelan millones de dólares en los bancos locales; la primera operación con la DEA para intervenir en el centro financiero panameño.

El ministro de Justicia, Edwin Meese, dijo en una conferencia de prensa que, en la operación, denominada Piscis, agentes secretos de la DEA recibieron unos 116-millones de dólares (14.500 millones de pesetas) provenientes de beneficios ilegales del narcotráfico para blanquear y los depositaron en cuentas bancarias de los traficantes, principalmente en Panamá.

Fortuna incautada. Meese dijo que los agentes consiguieron incautar más de 9.000 kilos de cocaína pura y 50 millones de dólares en efectivo, además de otros valores, como joyas, un helicóptero, 15 aviones y avionetas, 93 automóviles, un barco y armas. En la operación fueron detenidos, según Meese, altos dirigentes de dos de las más poderosas bandas de narcotraficantes de Colombia, las de Fabío Ochoa y de Pablo Emilio Escobar." THE NEW YORK TIMES. Washington - 08 MAY 1987 . El País.

Esto poco le sirvió a Noriega y lo condenaron al igual que el expresidente de Honduras. Juan Orlando Hernández. “Durante su mandato, Hernández se mostró como un aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Incluso, recibió más de 50 millones de dólares en asistencia antinarcóticos y decenas de millones de dólares en ayuda militar y de seguridadmt, según reporta la agencia Reuters.

Este campanazo del gringo ZAR ANTICORRUPCIÓN cae en medio de la campaña política presidencial criolla.

Panamá hasta ahora, no le habían aplicado esta política de “LIMPIANDO LA MESA “, es hasta ahora cuando Biden pretende reelegirse y el tema migratorio, corrupción y narcotráfico esta parte de la campaña presidencial en los EEUU.

Ahora esta administración en sus finales entra en el radar del imperio. En un momento en que ambos países están en campaña política.

La condena el expresidente hondureño debe ser considerada por toda la clase política panameña, una reflexión obligada. Que no sufrieron los estragos y muy pocas las consecuencias de la invasión sobre todo los políticos del PRD. No pagaron cárcel, no fueron enjuiciados, y han llegado al poder en 3 oportunidades en la era democrática.

