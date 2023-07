Declaraciones del ministro del Mida pican y se extienden

Panamá- La bola pica y se extiende este miércoles en torno a los comentarios del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, sobre las quejas por el aumento de precio de los alimentos, luego de que este miércoles este, no solo reiterara sus pronunciamientos, sino que además agregara que "El que no va a los bailes que no se indigne".

Uno de los que manifestó su opinión sobre lo que dijo el titular del Mida, fue el cantante Ulpiano Vergara, tras sentirse aludido, ya que Valderrama menciónó su nombre en sus nuevas declaraciones.

Mientras Valderrama reiteraba que él "no le ha dicho que nadie vaya a los bailes y que se tome su botella de whisky", sino que lo que la gente tiene que hacer es que con ese mismo gusto que pagan el baile, que van al concierto, también deben "pagar con gusto la comida que los productores producen con cariño y mucho esfuerzo", también acotó que a él le encanta ir a los bailes de Ulpiano Vergara.

Al enterarse de esto, el artista reaccionó y publicó en las historias de su cuenta de la red social Instagram, que el "gracias a Dios que las personas van a los bailes a distraerse y divertirse, porque si fuera por el pago de los incentivos que me tiene que pagar el Mida, como productor de maíz nacional, me hubiera muerto de hambre".

Como si esto esto fuero poco, Ulpiano dejó claro que así como el ministro lo menciona en sus declaraciones, debe decirle a su personal que saque sus expedientes de donde los tienen engavetados y que le paguen.

Este miércoles, además de los comentarios de Ulpiano Vergara, las redes sociales se han llenado de reproches contra el ministro Valderrama, ya que ahora también aludió al precio de los pasajes aéreos y los perfumes. "Cuando sube todo lo demás, todo el mundo sigue bailando, pero cuando sube la comida quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor", dijo Valderrama.

Por su parte, el usuario de Twitter, Alejandro Tuñón, posteó en su cuenta: "El ministro del Mida no sabe que si sube un perfume da igual, lo dejas de comprar o compras el más barato del mercado que encuentres, pero con la comida no tienes opción, o comes o te mueres, es que es un total ignorante ese tipo".

En tanto, la abogada Gilma Camargo escribió en su cuenta de Twitter: "El irrespetuoso ministro cree que se nos olvidó lo que sucedió en la Mesa Única de Diálogo donde quedó clara la conducta y omisiones del MIDA y se demostró que oligopolios dominan el mercado en Panamá. PRD nunca más gobernará".

Otra que opinó sobre el tema fue la usuaria de Twitter Juani Zambrano, quien escribió: "Falta de empatía y desconexión con la realidad de la mayoría, es lo que evidenció la respuesta del ministro del MIDA al hablar respecto al costo de los alimentos".

