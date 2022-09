Defensa tiene la palabra en audiencia del caso #Odebrecht (VIDEO)

Transcurridas dos semanas de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, los alegatosde los abogados defensores están desnudando como el expediente fue manipulado por el Ministerio Público.

Los juristas defensores de los investigados han advertido a la jueza Baloisa Marquínez, que los Fiscales desconocen el manejo de temas societarios y de los seguros y reaseguros.

La audiencia preliminar del caso Odebrecht comenzó el pasado 12 de septiembre y se espera que culmine el próximo día 30. Está ahora en la fase de alegatos de la defensa.



GONZALEZ: HUBO MANIPULACIÓN



El abogado Basilio González, apoderado del exministro Jaima Ford y de Aaron Mizrachi, señaló que presentó pruebas de que sus defendidos fueron vinculados por hechos que no constituían delitos.

Según González, la jueza deberá tener mucha cautela, al momento de tomar una decisión sobre un expediente tan voluminoso como el de este caso.

“No es atacando a un fiscal o persona, sino que sabemos que en 2014 y 2015, el expediente fue manipulado y cuando esto ocurre la justicia pierde y pierde la democracia”, afirmó.

VALLARINO: SOSPECHAS QUE EJECUTIVOS DE ODEBRECHT SE AUTOROBABAN

El abogado Alfredo Vallarino lanzó ayer bomba de profundidad en plena audiencia de Odebrecht: hay indicios de que ejecutivos de la propia compañía brasileña, se robaran la plata que estaba asignada como sobornos a algunos seudónimos o apodos.

Las revelaciones de Vallarino se dieron durante su alegato en el Juzgado Tercero Liquidador, donde afirmó que la Fiscalía le ha mentido en la propia cara a la jueza Marquínez y al país.

El defensor de Aurora Mudarras cuestionó que la Fiscalía ni siquiera hiciera un peritaje informático para ver si esa información de pagos era real...solo le preguntaban al condenado... a Odebrecht.

MEJÍA: DOBLE JUZGAMIENTO

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, advirtió que el artículo 1945 del Código Judicial de Panamá, impide el doble juzgamiento.

La advertencia de Mejía se dio durante su alegato a favor de la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller, una de las 49 personas imputadas en el caso de Odebrecht.

Mejía dijo que su cliente, que formaba parte de una compañía que brindaba servicios contables a Odebrecht, ya había sido sobreseída por la justicia de Suiza y Uruguay, por los mismos hechos, por lo que ha sido investigada en Panamá.

El defensor le recordó a la jueza tercera liquidadora que el artículo 1945 del Código Judicial establece que "nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias".

MEILAN: MP TIENE FALENCIAS SOBRE TEMAS SOCIETARIOS

Pedro Meilán, abogado del español Javier Díaz Torres y de Rod Díaz, destacó que el primero laboraba para una subsidiaria del Banco de Andorra, que ejercía de enlace con bufete en Panamá como los de Mauricio Cort, Algogal, MGR, Private Legal Service y GR Abogados, pero no cobraba, no era dignatario, no abría cuentas y desconocía beneficiarios finales

Meilán dijo que el Ministerio Público tiene "falencias sobre temas societario" y destacó que en noviembre de 2017, autoridades de Andorra recomendaron sobreseer a Díaz Torres, porque no cometió delito y advirtió la existencia de un doble juzgamiento.También desmintió que Rod Díaz no quiso comparecer a la indagatoria. Es falso que nunca se presentó a la Fiscalía. Cuando llegó la citación en abril del 2019, su cliente estaba fuera de Panamá y eso se le advirtió al agente de instrucción.

