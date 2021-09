Panamá- El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo que recomendará a los directivos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no continuar con el sistema de par y non para circulación de los taxis.

Leblanc manifestó que esta recomendación se basa en consultas, entrevistas e inspecciones que realizaron personal de la institución y se sustenta en que hay una reactivación económica latente.



El Ombudsman alegó que los usuarios deben recibir un servicio completo por parte de los transportistas del sector selectivo (taxis), y garantizar el derecho al trabajo del grupo que se opone a la medida de par y no.



Planteó que entre más eficiente sea los servicios del metrobús y del metro de Panamá, los usuarios se abocarán a utilizar estos dos sistemas de transporte.

Puntualizó que la medida de par y non fue adopta en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, pero ya un 60% de la población está vacunada. Además vienen las fiestas de Patria y fin de año y el usuario no debe estar dependiendo de un par y non.

El defensor del Pueblo advirtió que el sistema de taxis está saturado por lo que recomendó a los "palancas" reinventarse o emprender y para ello es necesario que el Gobierno Nacional los apoyen.