Defensoría pide al Ministerio Público que apele condena de Rey Naso

Panamá- La Defensoría del Pueblo, hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que apele la condena de tres años de trabajo comunitario impuesta al Rey Naso, Reynaldo Alexis Santana, por el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación agravada contra una menor de edad con discapacidad.

De igual forma, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, solicita al Órgano Judicial de Panamá que haga una auditoría judicial del expediente.

De manera paralela al pronunciamiento hecho por el Consejo General del Pueblo Naso, quien dio a conocer que Santana podrá ser separado de su cargo como Rey en los próximos días, Leblanc, lo instó a claudicar a su trono, para garantizar la protección de otros niños, niñas y adolescentes (NNA), en la comarca Naso.

El Defensor del Pueblo, también anunció que designará a un funcionario que represente a la entidad y participe en todas las reuniones donde se encuentre el Rey Naso, hasta que se considere que existen las medidas necesarias de protección de los NNA dentro de la comarca Naso.

Desde el punto de vista de Leblanc, debido a los recientes hechos ocurridos en la comarca Ngäbe, es imperante que la Cacica General, los regionales, locales, la presidenta del Congreso y el viceministro de Asuntos Indígenas y el Gobernador hagan valer su autoridad.

Igualmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que nos ayuden a fortalecer la gobernanza y a sostener la seguridad de todos, en especial niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de los últimos delitos y sobre todo de aquellos que no han sido denunciados, dijo.

El Consejo de la Comarca Naso se reunirá este próximo lunes para definir el futuro del aún rey, según dijo a EFE el presidente del consejo indígena, Ignacio Bonilla Torres.

Los hechos sucedieron en una localidad de la comarca Naso en 2016, cuando la víctima tenía 12 años, y tras la confesión de la menor, la madre de la misma interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Bocas del Toro (la más cercana).

"Era familia, vivía detrás de nuestra casa. Cuando llegué de la escuela a la casa, me quité el uniforme, estaba sola y él me llamó. Confiaba en él porque era mi tío. Fui, pasó lo que pasó. Yo no quería, tenía 12 años", declaró a EFE la víctima, ahora de 19 años.

La víctima, originaria del pueblo Naso, dijo sentirse "mal y triste porque no se hizo justicia" a la vez que tiene "miedo" porque "no quiere ver a esa persona". Según relata, Santana, en el trono desde 2011, "intentó" violarla hasta en tres ocasiones y la amenazaba.

"Pido que se haga justicia. El pueblo Naso es lo que yo soy, mi tradición, dialecto, costumbres ancestrales, cultura y este tipo de acción es feo y se ve mal. Nuestro rey a quien le hemos dado la confianza que dirija nuestro pueblo y ahora tenemos este hecho", señaló por su parte su padrastro.

Con información de EFE

