Dengue en aumento: 10,716 casos confirmados

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha presentado un informe detallado sobre la situación epidemiológica del país en la semana epidemiológica No. 43. A continuación, se resumen los puntos clave:

Dengue

Se han confirmado 10,716 casos acumulados de Dengue en todo el país. Las regiones más afectadas incluyen Bocas del Toro, Colón, Panamá Metro, Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá Norte y San Miguelito. Además, se reportan dos nuevas defunciones en la región de Colón, elevando el total de muertes en 2023 a ocho. El MINSA reitera la importancia de mantener entornos limpios para prevenir la proliferación de mosquitos transmisores.

Malaria

Se han confirmado 64 nuevos casos de Malaria en Guna Yala, Darién y la comarca Ngäbe Buglé. Esto suma un total de 8,531 casos en lo que va del año 2023. El MINSA está implementando estrategias de prevención y distribuyendo mosquiteros tratados con químicos para combatir esta enfermedad.

Leishmaniasis, Chikungunya y Zika

Se han confirmado nueve nuevos casos de Leishmaniasis en diversas regiones, con un total de 1,192 casos en 2023. Los casos de Chikungunya se mantienen en trece, distribuidos en varias áreas, y se reportan tres casos de Zika hasta la fecha.

Hantavirus

En la semana No. 43, se mantienen 43 casos de Hantavirus en el país en 2023, con 23 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus y 20 casos de Fiebre por Hantavirus. Dos defunciones han sido registradas, una en Herrera y una en Los Santos. El MINSA hace un llamado a mantener entornos limpios y a almacenar alimentos como arroz y maíz de manera segura para evitar la propagación de roedores.

Viruela Símica (Monkeypox)

En la semana epidemiológica No. 43, no se han confirmado nuevos casos de viruela símica, manteniendo un total de 237 casos confirmados hasta la fecha. No hay casos activos ni hospitalizados, con una defunción y 236 personas que han completado su aislamiento. Hasta el 10 de octubre de 2023, se han administrado 3,115 dosis de vacunas contra la viruela del mono.

