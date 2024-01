Denuncia: Revisalud envía dinero de cobro de tasa de aseo a Colombia

Los dineros que la empresa Revisalud está percibiendo por el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito, a través de la factura de la energía eléctrica, están siendo enviados a Colombia y no se están utilizando en el pago de prestaciones a excolaboradores despedidos el año pasado ni en el mantenimiento y reparación de equipo, según denunció Yenny Carrión, representante sindical de los trabajadores de recolectora de desechos.

La sindicalista también denunció que pese a que este martes San Miguelito amaneció lleno de basura, la empresa no está haciendo el intento de mejorar el servicio, puesto que no ha invertido en equipo nuevo, prueba de ello es que actualmente solo hay seis camiones funcionando y no los 16 que asegura el alcalde, Héctor Valdés Carrasquilla.

Publicidad

Como si eso fuera poco, aseguró Carrión, la mayoría de camiones que sirven sufren desperfectos mecánicos tan pronto dejan el patio de la empresa.

También denunció que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Laboral (Mitradel), no está cumpliendo su función para defender a los trabajadores, ya que pase a las denuncias que ellos interponen ante esa entidad, sus representantes "vienen aquí encuentran que lo que nosotros denunciamos es verdad y no les ponen multas".

Aseguró que altos funcionarios del Mitradel "se hacen de la vista gorda", por lo que están bien preocupados, sobre todo por lo que ocurre con un grupo de trabajadores que fue despedido en noviembre pasado y su último pago fue el 30 de ese mes "y la empresa dice que si acaso y si les da la gana les pagará el 15 de enero" y si no aceptan que pongan abogados que los demanden.

"Mientras tanto siguen las injusticias dentro de Revisalud y sigue la basura inundando San Miguelito", lo cual les preocupa, sobre todo por el periodo de lluvias de los últimos días, por lo que se pregunta si están esperando que se desate una "pandemia" en el distrito, porque "nadie hace nada al respecto".

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0