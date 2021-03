Denuncian de pedófilo a esposo de suplente de diputada del PRD

Un contratista del Estado y esposo de una diputada suplente de la provincia de Veraguas, fue denunciado por el abogado Alfredo Vallarino porque presuntamente obligó a una niña de 11 años a tocarle sus partes íntimas.

Vallarino -en su programa "Hablando de Frente" en Nextv- dijo que la diputada es miembro de su partido: el PRD y ambos se han dado a la tarea de amenazar a la familia y a la niña que son extranjeros, presionándolos para que se vayan del país.

La menor comenzó a tener una desmejoría académica y personal, sin que nadie conociera el por qué de la conducta, hasta que hace un mes que la pequeña contó a sus padres lo ocurrido, expresó el jurista.

El abogado asegura que ante psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales se confirmó la versión de la niña.

Indicó que la diputada suplente también hizo lo suyo. "Tomó por el brazo a la niña y la amenazó con no volver a ver de nuevo a sus padres, si contaba lo ocurrido" dijo-

Ante la acción, el abogado afirmó que:"Amenazar a una niña no es solamente agarrar y amenazar... Es un delito por parte de una diputada. Y, si me la tengo que llevar hasta la Corte Suprema de Justicia, me la voy a llevar, así sea de mi partido".

Agregó que "hay personal tomando fotos a la familia en áreas sociales y tratando de amenazarlos diciendo que les va a pasar de todo si no se van del país".

Si a alguien de esta familia le pasa algo, que a parte de meterse conmigo lo voy a procesar y van a quedar, -y no van a ser 15 años que ya es lo que les toca-, la van a pagar hasta las últimas que hagan a este país", dijo Vallarino.

Se trata de un asqueroso pedófilo, enfermo y cobarde empresario capaz de meterse con una niña de 11 años al que literalmente voy a acabar y sin contemplaciones, indicó Vallarino.