Denuncian plan para general explosión social

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Transporte Pesado y Similares (STLTPS) denunció que la ministra de Trabajo y Bienestar Social, Doris Zapata aprobó una serie de resolucines que permiten el despido masivo de trabajadores, agravando aún más la ya crítica situación del desempleo en Panamá.

El gruppo indica que la validez de las acciones están oficializadas a través de las resoluciones No. 012-DGT-24 y Resolución No. 013-DGT-24, ambas del 22 de febrero de 2024, al igual que las Reosluciones No. 014-DGT-24 y la No. 016-DGT-24, del 23 y el 26 de febrero y la última que es la Resolución No. 018-DGT-53-24, del 8 de marzo de 2024.

Estas resoluciones han autorizado el despido de más de 800 trabajadores, quienes prestan servicios esenciales en empresas comercializadoras y distribuidoras del ya cuestionado servicio eléctrico.Estas empresas, que tienen contratos de concesión hasta 2028, deberían garantizar la continuidad del mantenimiento de la red eléctrica, la distribución de recibos, la lectura de medidores y la poda de árboles.

Pero la situación se torna aún más grave. Aproximadamente 100 trabajadores de la empresa de concreto podrían quedar sin empleo debido a lo que el sindicato denuncia como una "escisión empresarial disfrazada de cierre".

Esta acción, advierten, generará miseria humana, precarización laboral, desempleo y violaciones de derechos humanos fundamentales como el derecho al trabajo, la salud, la familia y la libertad sindical.

José D. Barría Aparicio, Secretario General del STLTPS, hace un llamado urgente: “Señor Presidente Electo y Señora Ministra de Trabajo Designada, deben intervenir para detener estas injusticias que no solo afectan a los trabajadores, sino también a sus familias, especialmente a aquellos con enfermedades crónicas o discapacidades”.

Los trabajadores exigen respuestas y soluciones inmediatas para evitar una crisis social que podría tener consecuencias devastadoras para toda la nación.

