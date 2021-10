Denuncian a Roux por censura y autoritarismo en Directorio del CD

Diversos directores del partido Cambio Democrático (CD) denunciaron al presidente de ese colectivo y excandidato presidencial, Rómulo Roux, por impedir la participación de sus miembros, durante el Directorio Nacional que se realizó vía zoom, el jueves pasado.

Según los directores, Roux procedió apagar los micrófonos y cámaras de videos, a aquellos directores que no comparten su aspiración personal, aplicando una mordaza a la libertad de expresión dentro de ese partido político.

El Director del 8-10, Mario Raúl Jaramillo, señaló que no se le dio la oportunidad de expresarse, “ya que me mantuvieron dentro de la reunión pero con el micrófono y la cámara apagada donde yo no tuve participación y eso es de mucha molestia”.

“Dentro del partido lo que estamos viendo es que si no hay ese amiguísimo con Roux, no se nos da la oportunidad… fue algo muy desagradable por que yo soy miembro del Directorio Nacional, soy convencional del Partido, fui representante suplente del corregimiento de Pedregal y me siento coaccionado de que no se me de la oportunidad de participar”, denunció Jaramillo.

Arturo Vallarino, ex vicepresidente de la República, miembro del Tribunal de Honor y Disciplina, y director nacional del CD, manifestó que estudian la posibilidad de una impugnación al Directorio debido “a la arbitrariedad y de hacer las cosas indebidas, sin el debido proceso y sin permitir que haya una verdadera democracia interna en Cambio Democrático”.