Denuncian violación al debido proceso en caso New Business

Panamá- Abogados defensores del caso New Business denunciaron ante la Junta Directiva del el Colegio Nacional de Abogados las reiteradas violaciones al debido proceso, el derecho de la defensa al contra interrogatorio, lo que constituye un ataque a la institucionalidad y al estado de derecho.

Los juristas explicaron cada una de las fallas, entre ellas el hecho que la Fiscalía no entregó el informe de las diligencias que había hecho para traer a los testigos, negando el derecho a la defensa.

De igual forma, denunciaron el fuero penal electoral a uno de los involucrados coloca a los abogados en estado de indefensión por que no se podía preguntar ni mencionar a uno de los implicados

El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Aarúz recomendó acudir al Tribunal de Integridad y Transparencia y que presenten toda la documentación correspondiente, organismo recién creado el 24 de febrero pasado ante faltas graves.

Este Tribunal en un pasado ha fallado con suspensión incluso de salarios.

Diversos abogados que participaron en esta audiencia de fondo, denunciaron graves violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales de sus defendidos en este juicio, a los cuales se le cuarto su derecho a una efectiva defensa.

Araúz indicó que la posición del Colegio Nacional de Abogados siempre ha sido neutral en los diversos casos que se tramitan en el país y que la vocería de este gremio se utiliza solo en situaciones excepcionales, como se ha hecho en el caso New Business.

Agregó que por ejemplo las declaraciones que se hicieron de que los testigos protegidos debían comparecer al juicio, no se hicieron porque alguien se las pidió.

El letrado señaló coincidir con los planteamientos de frustración de un grupo de abogados que participaron en este juicio, esto por la forma en que se manejó este proceso por la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez.

Araúz rechazó que una persona sea sometida a un juicio por los señalamientos de un testigo protegido y que luego las defensas no tengan el derecho a contrainterrogar en juicio, tal como sucedió en este caso.

Alfredo Vallarino, abogado dentro del caso New Business le solicitó al CNA que tome una posición beligerante frente a esto que ha sucedido, no en favor de una persona, sino en beneficio del debido proceso. Añadió que le preocupa que lo que ha sucedido en este caso, se pueda dar en otros procesos judiciales.

#NacionalCri Defensor del caso New Busines explicó que la Fiscalía no entregó el informe de las diligencias que había hecho para traer a los testigos, negando el derecho a la defensa de generar o no, algún tipo de acción en contra de lo ocurrido. pic.twitter.com/TfnWoLs0Vt