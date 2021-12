Detectan diplomas "chimbos" de universidades privadas

Veinte diplomas fraudulentos de la Universidad Latina de Panamá y otros 13 de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, (UMECIT) fueron detectados durante el proceso de revisión de documentos para los concursos de nuevos nombramientos del Ministerio de Eduación (Meduca).

Yesenia Vega, la Dirección Regional de San Miguelito, confirmó que en la documentación presentada por los aspirantes a nombramientos, hay anomalías en los diplomas, algunos no tenían la firma correspondiente y otros con presentaban los códigos alterados.

Ante esta situación se iniciaron los trámites correspondientes para presentar una denuncia con el fin de que se hagan los correctivos, ya que no descarta que "podría tratarse de una red externa que está operando y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo".

Explicó que en estos casos, se levanta un escrito a los rectores de cada una de las universidades donde se detectó la anomalía para que estos constaten si son o no son los diplomas o si son plagios.

En el caso de la Universidad Latina, Mirna Crespo confirmó haber recibido la notificación de la Regional de San Miguelito y comprobado que los diplomas presentados por candidatos son falso.

La directora de la Regional de San Miguelito indica que la falsificación de diplomas es un problema de vieja data, y en la regional que dirige se cuenta con personal especializado, con experiencia en la verificación de la documentación, que facilita detectar cualquier tipo de anomalía.

Confirmó también que hay universidades que tienen precedentes en este tipo de situaciones.

"A veces no son las universidades sino personas que están en este negocio nefasto y utilizan la universidad y la firma, que luego son que es dectectadas por personal capacitado.

Descartó poder indicar si existe una complicidad interna entre las universidades y el Ministerio de Educación.

La recomendación para las direcciones de las 16 regiones educativas del país es que se realicen las verificaciones de los documentos para evitar situaciones posteriores.

Las regionales de Panamá Centro, Panamá Oeste y San Miguelito, son las regionales donde más se actualizan porque están en las sedes urbanas.

Los concursos masivos de nombramientos para el año lectivo 2022 seguirán su curso y este incidente no afectará el desarrollo, ya que las personas dectectas no son registradas por parte del Meduca, no pueden concursar por el tiempo que estipule la norma y deberán enfrentar la parte legal con el Ministerio Público.