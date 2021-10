Diputadas reiteran citación por caso de albergues

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional espera hoy la comparecencia de la ex ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción; la actual directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Graciela Mauad, a la ex directora de Senniaf, Sara Rodríguez, de la gobernadora Carla García y de Michel Olson Morales, exfuncionario de la institución.

El 25 de agosto, estos mismos funcionarios y exfuncionarios estaban citados para comparecer ante la comisión de la Mujer con el fin de rendir cuentas en torno a las denuncias de abusos sexuales a menores de edad en albergues bajo el paraguas de la Senniaf, sin embargo, no asistieron.

La diputada suplente Walkiria Chandler, miembro de la comisión de la Mujer, en el periodo de incidencia de la sesión de pleno de la sesión, recordó que no se han olvidado del “Caso Senniaf”, ni de los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerado en albergues del país bajo custodia del Estado.

Manifestó que espera la asistencia de los funcionarios y exfuncionarios citados hoy a las 10:00 a.m., y que no se burlen no solo de los diputados de la comisión de la Mujer, sino de la ciudadanía y de los niños.

La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión, advierte que, si las funcionarias y ex funcionarios no asisten a la segunda citación, se les hará una tercera citación y si tampoco asisten, sería una conducción.