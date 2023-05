Diputado denuncia esquema de delincuencia organizada

La inconformidad por la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo cada día crece y con ello las denuncias de hechos irregulares y malos manejos.

Incluso hay quienes han planteado que el Gobierno ha montado un esquema delincuencial en detrimento de los panameños.

En ese sentido, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, denunció que el Gobierno de Laurentino Cortizo, está jugando con la plata del pueblo panameño y ha montado un "esquema de delincuencia organizada clientelar" en la Autoridad Nacional de Descentralización, que dirige Edward Mosley Ibarra.

Agregó que este esquema tiene "varias patas" y que él mismo comenzó cuando la actual Asamblea Nacional (AN), aprobó un proyecto de Ley para que las juntas comunales y municipios, usen los saldos anteriores en descentralización. Esto puso a disposición millones de dólares en las juntas comunales.

Precisó que, acto seguido, la Asamblea Nacional aprobó una ley para que lo que debían de invertir en obras en sus comunidades, lo pudieran utilizar en funcionamiento, "que no tiene otro nombre que pagar planilla y que no tiene otro nombre que contratar a los activistas que le hagan campaña al candidato que quiere imponer desde el Gobierno, el cual no ha sabido hacer nada".

Vásquez comentó que no conforme con eso, aprobaron una ley para cambiar el proceso de compras públicas en juntas comunales y municipios.



Esto, según él, para "en vez de ser mínimamente transparentes y acceder al portal digital de Panamá Compra", poder comprar en un tablero que solo sea visto por los representantes, los alcaldes y sus allegados.'

Explicó que esto lo hacen, aunque la junta comunal o el municipio tenga acceso al Internet, maneje millones de dólares y cuente con más de 50 empleados.

"Están jugando con la plata del país, crearon los mecanismos para poder manejar el dinero de forma opaca y sin rendir cuentas", expresó.

Sumado a esto, Vásquez aseguró que en una nota firmada por el director de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, exalcalde de Santiago, este aceptó que están transfiriendo fondos adicionales a los que la ley ordena a las juntas comunales y municipios "que a él le da la gana", que sería lo mismo que decir que al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le da la gana o que a Gaby Carrizo le da la gana".

