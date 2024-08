Diputados piden respeto a separación de poderes

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman afirmó ayer ante el pleno legislativo que en la Comisión de Presupuesto, no se le ha presentado ningún obstáculo y se debatió su proyecto de manera armónica, a pesar de existir criterios diferentes sobre el tema de los montos para autorizar traslados de partidas y lo referente a los viáticos.

A pregunta directa del diputado Luis Eduardo Camacho, el titular del MEF explicó que en toda democracia y en un Estado de Derecho todos tenemos libertad de pensamiento y de opinar diferente, pero por parte de los diputados no se han dado planteamientos indebidos y ha sido tratado con respeto y profesionalismo

En tanto, el diputado de "Vamos", Jonathan Vega, expresó que no se trata de esa palabra "gobernabilidad" que mencionan mucho, sino que se debe respetar la separación de los poderes y la Asamblea Nacional, no puede perder el rol fiscalizador.

Vega sostuvo que si la Asamblea accede a solo autorizar traslados arriba de $200 mil, se perdería el rol fiscalizador en más allá del 84% de los traslados y si se pretende que la Comisión solo autorice de $1 millón o $5 millones, mejor nos vamos para la casa y no hagamos nada.

Aquí no me venga con eso de quién es el que tiene el poder y que el Ejecutivo impone... eso no está bien... al pan, pan y al vino, vino, exclamó el diputado chiricano.

Por su parte, el diputado de Moca, Ernesto Cedeño, expresó su desacuerdo con lo presentado por el Ejecutivo y lo aprobado por la Comisión de bajar de $5 millones a $200 mil la aprobación de los traslados de partidas.

No hubo motivación en el proyecto para establecer cifras por parte del Ejecutivo y por parte de la Comisión de Presupuesto, no se aportó información histórica y pareció más bien algo aleatorio, añadió Cedeño, quien advirtió que no aprueba nada al estilo "yes man... yo no sigo línea de nadie".

Es probable que el Ejecutivo y el Legislativo logren un acuerdo para fijar en $500 mil el monto de las partidas que deban requerir aprobación de la Asamblea para sus traslados.

