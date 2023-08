Diputados se sacan la M... la mugre

La Asamblea Nacional fue escenario de agrias discusiones ayer.En la Comisión de Comercio durante el debate del proyecto del contrato minero hubo un tete a tete entre los diputados Roberto Ábrego (PRD) y Nelson Jackson (CD).

"Usted está entregado", le dijo Nelson Jackson, a lo que Roberto Ábrego respondió "usted está sesgado, parcializado en su posición y no tiene objetividad. A mí no me ofende quien quiere, sino quien puede, usted a mí no me puede ofender".

Publicidad

En tanto, en las afueras del legislativo grupos universitarios, candidatos independientes y otros sectores de la sociedad, volvieron a protestar y lanzaron piedras contra los antidisturbios, quienes dispararon "PepperBall", un proyectil de gas pimienta.

En tanto, en la Comisión de Presupuesto, el diputado y miembro del CEN del PRD, Raúl Pineda le dijo al administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) Jorque Quintero Quirós, que ¡le faltan 16 quincenas para que se vaya, si es que no lo botan antes!

En un fuerte cuestionamiento, Pineda dijo que Quintero no es ni la sombra de los tres últimos directores de Acodeco y me perdona, porque usted es de mi partido, pero es la peor administración que he visto en esa entidad que no protege a los consumidores.

El presidente Cortizo es demasiado bueno...yo hace rato lo habría cambiado...no venga a llorar aquí por presupuesto...porque yo voy es a recomendar es que lo recorten, remató Pineda.

Contenido Premium: 0