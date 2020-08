Directiva de la ACP reconoce proyecto fallido por $15.7 millones

La miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, Lourdes Castillo, reconoció que tanto ella como el resto de los directivos aprobaron en 2017 la compra de un programa para el manejo de procesos operativos dentro de la institución, adquisición que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público.

Según Castillo, la junta directiva vio con buenos ojos la propuesta de compra cuando esta les fue presentada en su momento. "Se presentó para optimizar los procesos y agilizar las operaciones del canal. En ese momento nos pareció conveniente comprarlo... pero dicho programa nunca pudo ser implementado, y se pagaron dineros por la suma de hasta $15.7 millones", expresó Castillo.

Publicidad

Reconoció que al principio la propuesta se veía "muy bien" la compra, pero terminó siendo un proyecto "fallido" del Canal de Panamá. Además, se puso a disposición del Ministerio Público, porque los dineros deben ser devueltos al Canal de Panamá.

"Hubo problemas y no se pudo implementar", se limitó a decir Castillo, sin entrar en detalles sobre detalles de la contratación.

El pasado 18 de agosto, el Ministerio Público reveló que su Fiscalía Anticorrupción había iniciado una investigación de oficio por la posible comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la contratación de un programa para el manejo de procesos por la suma de 14 millones de balboas.

Se ha señalado que a la empresa holandesa Quintiq se le pagó el contrato pese a que el programa que entregó a la ACP para la gestión de los procesos de tránsito de buques nunca funcionó.

La contratación de Quintiq, propiedad de Dassault Systèmes, fue anunciada en marzo de 2017 por la ACP, entonces administrada por Jorge Quijano, quien salió del cargo en septiembre pasado y ahora espera la ratificación por parte del Parlamento como presidente de la directiva del Metro de Panamá.

En declaraciones dadas a EFE esta semana, Jorge Quijano se defendió: "Como siempre he dicho, en mi administración no ha habido ninguna corrupción ni dolo en ninguna de las contrataciones y por tal razón no tengo ningún reparo en que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes".