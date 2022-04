Directivos de RM denuncian deficiencias en padrón electoral

A pesar de las irregularidades registradas durante el proceso electoral que impidió que miembros de Realizando Metas (RM) pudieran ejercer su voto, ayer se demostró la militancia de este colectivo político, con una asistencia nutrida a las urnas.

"Hubo una asistencia bastante importante, pero si hubo mucha afectación en el proceso por lugares donde no se pudo hacer votación o se inició demasiado tarde", manifestó Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido.

Este domingo, RM vivió su primera fiesta electoral para escoger a las directivas de las secretarías de la Mujer y de la Juventud, sin embargo, la falta de apoyo del Tribunal Electoral (TE), entre otros factores, impidió que el evento se pudiera realizar en su totalidad.

"El Tribunal Electoral me extraña que diga que no tiene nada que ver, cuando el padrón electoral general y el segmentado por mesas nos fue suministrado por el TE", sostuvo Camacho.

Y ese padrón no fue entregado por la dirección de Organización Electoral hasta el pasado jueves, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de RM, Alma Cortés.

"El día jueves nos aparecen 33 mesas adicionales, que suman aproximadamente 25 mil electores que no pudieron ejercer el voto; otros no aparecen en las mesas que fueron habilitados", señaló Cortés.

Como una muestra del desprendimiento que tuvo el TE con este proceso interno de un partido político, Camacho reveló que hasta para separar las escuelas que fueron centros de votación hubo problemas.'

"Ellos eran el enlace con el Ministerio de Educación para el tema de las escuelas y hasta la semana pasada había escuelas que no nos habían confirmado y otras escuelas se estaban cambiando", relató.

Hay hechos que el secretario general de RM reconoció que se atribuyeron a la propia organización del partido, sin embargo, en la mayoría de los lugares, lo que prevaleció fue la deficiencia en el padrón electoral.

"En Aguadulce no se incluyeron dos corregimientos en el padrón electoral; en la Costa Abajo de Colón no fue hasta el mediodía que se pudo abrir la mesa en Miguel de la Borda", contó Camacho.

Reprogramación

El presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de RM, Alejandro Pérez, informó que se reprogramarán las elecciones en aquellos lugares donde no se pudieron realizar este domingo.

"Nosotros vamos a programar elecciones para los lugares en donde no se hizo, por las razones que sean", aclaró Pérez.

