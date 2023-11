Discrepancia: Abogado Guerra contradice al Procurador (Video)

El abogado Silvio Guerra expresó su preocupación y desconfianza respecto a la postura del Procuradorde la Administración, Rigoberto González sobre el contrato del Estado con la empepresa Minera Panamá.



"Respetamos el criterio del Procurador Dr. Rigoberto González. Aunque disentimos. Juristas como el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, Alejandro Román, José Rigoberto Acevedo, Ramiro Guerra y muchos mas, al igual que yo, somos del criterio que UNA LEY DEROGA A OTRA LEY", DIJO.



Guerra afirmó que si la Corte Suprema de Justicia declara constitucional dicho contrato, el Ejecutivo, respaldado en el argumento de inviabilidad del procurado y no buscará derogar la ley 406 en la Asamblea Nacional. Para Guerra y otros juristas, esta situación parece ser una estrategia encaminada hacia un fallo de constitucionalidad.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



"Si la Corte llegara a fallar a favor de la constitucionalidad de la Ley 406/23, cosa que dudo sea así, ya que es notable y manifiesta su INCONSTITUCIONALIDAD, simplemente se escudaría el Presidente en lo dicho por El Procurador. Aunque bien podría hacerlo. El criterio del Procurador NO ES VINCULANTE".



En jurista indica que "No obstante de lo anterior, con dicho criterio se dejaría, eventualmente, sin sustento jurídico la batalla del pueblo panameño en la clara defensa de su dignidad e integridad nacional, la legitimidad de sus reivindicaciones ecológicas y sociales, pero sobre todo en la defensa de sus legítimos derechos.".



Guerra asegura no compartir el criterio de González, lo respetamos, pero estimo que los argumentos empleados para decir que NO ES VIABLE derogar la Ley 406/23, mediante otra ley, no tienen cobijo ni resguardo constitucional. Al contrario, en la respuesta brindada no se cita norma alguna de la Constitución que lo prohíba a pesar de que el Procurador reconoce que “Una ley deroga otra ley”.

"No veo otra decisión de la Corte Suprema de Justicia que no sea la inconstitucionalidad", subrayó

Publicidad

El abogado manifestó su sorpresa por la acción del Ejecutivo al consultar al procurador de la Administración, a pesar de contar con asesoramiento legal interno. Esto levanta sospechas, según Guerra, quien destacó la invocación de principios como el orden público, el bienestar social y la interpretación de la Constitución.

Dirigiéndose a sus colegas, Guerra remarcó un principio fundamental: "El primer gran principio de orden público que sigue vigente hoy día lo sentaron los romanos: la salvación del pueblo es la ley suprema".



.





Contenido Premium: 0