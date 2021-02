Dos centros de hisopados cerrarÃ¡n este fin de semana

El Ministerio de Salud (MINSA), informa que los centros de hisopados ubicados en el colegio José Remón Cantera y en los estacionamientos del estadio Rommel Fernández se mantendrán cerrados los días sábado 27 y domingo 28 de febrero.



El equipo médico colaborará en los barridos organizados por los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) y los Unificados de Trazabilidad (EUT), acciones que lleva a cabo la Región Metropolitana de Salud.

El personal asignado para ambos centros de hisopados se reintegrará a sus funciones el próximo lunes 1 de marzo, a las siete de la mañana.



La coordinadora de Centros de hisopados del Ministerio de Salud, Esmeralda Martínez, destacó que las personas que deseen realizarse hisopados pueden acudir al Centro de Salud Amelia Denis de Icaza en San Miguelito o en los estacionamientos del Colegio Monseñor Francisco Beckmann en Panamá Norte de 7:00 am a 3:00 pm.



De igual manera en la Región Metropolitana atenderá el Centro de Salud de Parque Lefevre y Veracruz de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y el MINSA Capsi de Las Garzas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Estas acciones buscan fortalecer la trazabilidad comunitaria casa por casa que desarrollan los 167 EUT y los 298 ERR a nivel nacional.