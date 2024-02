Dos semanas tras desaparición, Vaticano anuncia renuncia de Lacunza

Quince días después de una extraña desaparición por 50 horas, el Papa Francisco aceptó la renuncia "por motivos de edad" del cardenal español José Luis Lacunza, como obispo de David, en Panamá.

Medios españoles indicaron que El Vaticano no ha aclarado si la decisión del Papa está relacionada con la desaparición del purpurado el pasado 30 de enero. Por una parte, la decisión era inminente, pues el cardenal cumplirá 80 años el 24 de febrero.

Lacunza presentó su renuncia a la diócesis de David ya hace cinco años, al cumplir los 75, pero entonces Francisco decidió concederle una prórroga.

Cuando se produjo la desaparición, la Policía consideró al cardenal como "víctima" de algún tipo de delito.

El domingo 4 de febrero, el cardenal se disculpó al término de una misa por el disgusto que les causé los días pasados. Como única explicación, aseguró que "fue una trastada estúpida" que "no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho ahora cuando voy a cumplir ochenta. ¡Qué barbaridad! Cuando más viejo, más pendejo", dijo sonriendo.

El caso volvió a salir a la luz cuatro días más tarde cuando intrusos robaron en casa del cardenal. El robo se atribuyó a delincuentes comunes, que se llevaron objetos de valor, entre ellos un ordenador.

José Luis Lacunza nació en Pamplona en 1944. Se hizo agustino recoleto en 1964 y unos años más tarde se trasladó a Panamá, donde Juan Pablo II lo nombró obispo en 1985. El Papa Francisco lo creó cardenal el 14 de febrero de 2015.

Lo sustituirá en la diócesis de David, el sacerdote franciscano Luis Enrique Saldaña Guerra, que hasta ahora era provincial de su orden en Centroamérica y el Caribe. Tiene 58 años, y además de ser su sucesor, comparte con Lacunza la fecha del cumpleaños.

Al ser preguntado sobre el caso de la desaparición del Cardenal Lacunza, el Obispo electo de David señaló que recién llega proveniente de Guatemala: “llegué el lunes. Me he enterado por los medios lo que ha sucedido y no tengo información extra más allá de la que ustedes han presentado (…), así que no podría dar una opinión en ese sentido”.

El Arzobispo José Domingo Ulloa, dijo a su turno que la renuncia del Cardenal “es un acto normal. Los obispos según el Código [de derecho canónico] presentamos la carta de renuncia a los 75: el Papa a algunos les acepta la renuncia ese mismo día o lo va posponiendo. Lo que sí es cierto es que llegados los 80 años cesamos de cualquier cargo”.

El Papa se ha adelantado un poco al 24 de febrero cuando cumple años [el Cardenal Lacunza]. Si hubiera un cónclave en este tiempo el cardenal no podría entrar”, agregó el Arzobispo, en referencia a la edad límite de 80 años para ser un cardenal elector.

El Nuncio Apostólico. Monseñor Dagoberto Campos indicó por su parte que en el caso de la renuncia del Cardenal Lacunza “todo es un proceso canónico transparente, se lo digo sinceramente”.

“No hay una cuestión de salud, es una cuestión del código de derecho canónico, está muy claro, el Papa acepta la renuncia”, precisó y añadió que en este caso “no hay nada espectacular o particular”.

En cuanto al estatus de Lacunza, monseñor Campos explicó que “sigue siendo cardenal” sólo que ahora “es el Obispo Emérito de David”.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio