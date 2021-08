Dr. Bissot no tiene injerencia en compras de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS), explicó que en el caso del médico Rolando Bissot y su relación con una empresa que ofreció pruebas de hisopados al Estado, no tiene mando ni jurisdicción, no ejerce cargo administrativo, ni ha tenido acceso ni injerencia en los procesos de compra y no formaba parte de la Junta Directiva de la empresa en mención, al momento del intercambio comercial.

Antes se comprobó, que el funcionario Iván Israel Ibarra Soto solicitó licencia sin sueldo, por un año, en enero de 2021, la que entró a regir a partir del 1 de febrero, pero posteriormente presentó su renuncia en julio de 2021.

De acuerdo con el análisis de las órdenes de compra, ninguno de los trabajadores de la CSS, mencionados como integrantes de Jers Medical, pertenecían a la empresa en el momento que la mesa conjunta MINSA-CSS adjudicó la compra, ya al realizarse la adquisición de insumos, la empresa mantenía otra junta directiva.

La CSS también afirma que las personas investigadas no participaron, no tienen, ni han tenido nunca, relación directa ni indirecta con la mesa conjunta CSS-MINSA para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia.