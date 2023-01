EEUU designará a más panameños en Lista Engel

La embajadora de EEUU en Panamá, Mari Carmen Aponte anunció que habrá más designaciones por corrupción a ciudadanos panameños, que conlleva al retiro de la visa para viajar a la unión norteamericana.

La aplicada al expresidente Ricardo Martinelli no será la "última designación", dijo la diplomática.

El internacionalista Pedro Sittón destaca que EEUU usa esas listas para someter en el redil a los políticos de la región que no se someten a sus caprichos sin importar si son de izquierda o de derecha.

Cipayos criollos y enanos mentales

Sitton dijo que si eso es malo, mucho peor es la actitud de cipayos criollos que aplauden esa decisión de hoy contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli, sin darse cuenta que el día de mañana podrían ser ellos los sometidos a listas discriminatorias.

Esas lista -añadió el internacionalista- son iguales a las que se hacen contra el sistema bancario, la zona libre o el sistema financiero, pero "enanos mentales" y "ponys electorales" aplauden para fregar al adversario político, pero no tienen el norte de la soberanía nacional que se debe aplicar de manera categórica en el tema judicial, y buscan es estigmatizar a los personajes políticos e impedir que juez alguno lo declare inocente por el temor de perder sus visas.

Funcionarios de Cortizo que se miren ese espejo

Pedro Sittón se preguntó qué podemos esperar del gobierno de Cortizo, cuya administración ha sido señalada por temas de corrupción y puede ser que que hoy o mañana ellos pertenezcan a esa infausta lista, a pesar que el gobernante declaró hace poco "llegamos sinnada y nos vamos sin nada".

En tanto, en un editorial del "Periodico" dirigido por el exprecandidato presidencial del PRD y exsecretario general de la Federación de Estudiantes, José Dídimo Escobar dijo que claro que Ricardo Martinelli, tiene que responder ante la justicia de Panamá y para ello las audiencias ya tienen fecha de realización.

Gobierno debe exigir respeto

"Todos estamos de acuerdo que la lucha contra la corrupción no tiene cuartel; es un flagelo destructor de la civilización y degrada la vida en toda sociedad. Lo que no vamos aceptar es que se use el argumento de la corrupción, como arma política para fines aviesos e igual de inmoral", sostiene el editorial.

"Panamá merece el respeto de EEUU y sería bueno que comprendan que la dignidad nacional de los panameños, lacerada por ellos tantas veces, no tolera ahora que, so pretexto de la lucha contra la corrupción, se pretenda legitimar una grosera intervención en nuestros asuntos internos", destaca la opinión del medio, que exige al gobierno que se ponga los pantalones y exija el respeto que merece esta sagrada tierra que nos vió nacer".

Candidatos buscan ganar por forfeit

Otro que reaccionó ante el anuncio hecho por autoridades estadounidenses, fue el abogado constitucionalista Roberto Ruiz Díaz. “Tengo malas noticias para los candidatos que aspiran a la presidencia y que quieren ganar por forfeit, que la noticia del Departamento de Estado, no inhabilita a ningún ciudadano panameño para participar como candidato. Así que presenten propuestas y gánense el voto”, dijo.

Quiénes más están en la lista

La medida denominada Lista Engel, en honor a Eliot Engel, un ex congresista demócrata de Nueva York, que promovió la legislación, permite al gobierno norteamericano retirar los visados a funcionarios.

En la lista destacan por El Salvador personas cercanas al presidente Nayib Bukele: Su jefa de gabinete, Carolina Recinos, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro. También están los exministros de Seguridad Rogelio Rivas y de Agricultura, Pablo Anliker Infante.

Aparece además el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Guillermo Wellman Carpio, señalado de tabular resultados “para su beneficio personal” y “permitir la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas”.

Asimismo, figuran dos destacados miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); que gobernó El Salvador hasta 2019: José Luis Merino y Sigfrido Reyes.

Además se incluyó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público guatemalteco, Ángel Pineda.

También incluyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que asumieron el 1 de mayo la titularidad en la máxima instancia judicial fuera del proceso que manda la Constitución salvadoreña, luego que la bancada legislativa del partido del presidente Nayib Bukele depusiera a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.

EEUU ha reiterado que no acepta los nombramientos de los actuales jueces por considerar que los sustitutos responden a los intereses del gobierno en turno y no garantizan la independencia judicial.

