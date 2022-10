Ejecutivo y empresarios plantan a miembros de mesa del diálogo

Panamá- Representantes del Ejecutivo y empresarios dejaron plantados a los representantes de las alianzas del movimiento popular, indígena y campesinos que se reunirían este jueves en el Centro Cristo Sembrador, en Penonomé, para continuar con la fase 2 de la Mesa Única del Diálogo por Panamá.

Los activistas lamentaron la ausencia de los representantes del ejecutivo y de los empresarios, quienes, según informaron, a última hora dieron a conocer a través de un comunicado divulgado por la iglesia católica, que la transición en la mesa del diálogo que estaba prevista para hoy, fue pospuesta para el próximo 28 de octubre.

Uno de los representantes de las alianzas explicó que en el comunicado -los ausentes- detallaron que no estaban preparados para atender la continuidad del diálogo, porque no ha habido tiempo suficiente para convencer a los empresarios y establecer quienes serán mediadores que los representarán.

"En necesario aclarar que los empresarios han sido convocados a solicitud de ellos", dijeron. A la vez que destacaron que no se harán "responsables de esta situación", porque ellos, refiriéndose a los empresarios, "son quienes han estado forzando a la iglesia y al Ejecutivo para que el diálogo no se mantenga, no se cumpla y se dilate la discusión de los principales problemas que afectan la vida de la población en general".

Los representantes de las alianzas del movimiento popular, indígena y campesinos, aseguran que el único que sacando provecho de esta confusión es el sector empresarial, porque tiene el poder económico, a través del cual afectan la vida de los nacionales y extranjeros que viven en nuestro país.

Los miembros de las alianzas no descartan seguir manifestándose "en los escenarios que correspondan, por la vía formal y no formal, porque son derechos que tenemos contra la tiranía que se está presentando en este país".

Aclararon que seguirán haciendo el llamado al diálogo, manteniendo su disposición para que este se lleve a cabo y a la vez denunciando la "falta de compromiso y seriedad del ejecutivo, así como la manipulación y el abuso del sector empresarial".

