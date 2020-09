El 30% de restaurantes no reabrirán el otro lunes

El 30% de los restaurantes del país no van abrir el 28 de septiembre, fecha establecida para sus reaperturas, reveló Domingo De Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá.

Detalló que el otro 70% de los restaurantes que si van abrir, están trabajando en la medida para su reapertura al público con el fin de cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud, en cuanto al distanciamiento físico y el uso de la mascarilla.

De Obaldía explicó en "Debate Abierto" que aquellos restaurantes que son muy pequeñitos, que tenían seis o siete mesas van a utilizar mamparas.

La idea es que mientras esté dentro del restaurante y no llegue la comida, deben utilizar tapaboca, incluso si van al baño, solo a la hora de comer pueden retirarse las mascarillas, explicó.

Para aquellos clientes que quieran comer con utensilios desechables aseguró que los van a tener disponibles. Además el salonero utilizará tapaboca, lentes y el menú podrá ser digital, y en el caso de estar plastificados, se necesitará limpiarlos constantemente.

Por otra parte manifestó que ya un 25% de los restaurantes no van abrir, porque no tenían los recursos de ahorros o no lograron el financiamiento, "pensamos que se puede llegar hasta a un 40%".