El Croan: centro de refuerzo a la soberanía de Panamá (Video)

El coordinador de proyectos y programas de seguridad de la Presidencia de la República, Severino Mejía, explicó que el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), surgió como un mecanismo de coordinación interno y externo para enfrentar el crecimiento exponencial del trasiego de drogas por mar y tierra.

Este centro también servirá para la búsqueda y rescate y contrarrestará la pesca ilegal no regulada ni reglamentada, según explicó.

Es por esta razón, agregó, que el Croan se rubrica con el propósito de definir las líneas de acción del proyecto de interdicción marítima, acordado mediante la V Enmienda entre Panamá y Estados Unidos en 2010, que asigna recursos a proyectos de esta magnitud, dotándole de equipos y adiestramiento.

Aclaró que este centro está conformado por miembros de la Fuerza Pública de Panamá (Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y Policía Nacional), sin componentes extranjeros y no será un centro de avanzada operativo de Estados Unidos.

Las explicaciones de Mejía, se dieron en el panel organizado por estudiantes del séptimo y octavo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, de la asignatura Relaciones entre Panamá y Estados Unidos, que se realizó por el sistema zoom y estuvo compuesto por cinco expertos panelistas panameños.

El título del panel, que fue Centro Regional de Operaciones Aeronavales, Base militar estadounidense en Panamá: realidad o falacia, se desarrolló mediante una metodología de exposición de tres minutos y dos minutos para que otra persona profundizara o se opusiera a la consideración.

La temática fue amplia y giró en torno a la naturaleza del estatuto jurídico internacional del Canal de Panamá, el régimen de neutralidad, el artículo V y entendimiento II al Tratado de Neutralidad, la enmienda Church, defensa del Canal, la enmienda DeConcini y la naturaleza del Croan a la luz del Tratado de Neutralidad y de la Constitución de Panamá.

Acompañaron a Mejía en este panel, el abogado Víctor Vega Reyes, el experto en materia relaciones internacionales, Irving Arosemena, el docente y experto en conflicto internacional, Euclides Tapia y el abogado internacionalista Pedro Sittón.

Sobre el Croan, Arosemena, quien es docente universitario de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con 38 años de experiencia académica, dijo que entiende la actitud de algunos panameños en cuestionar este centro, porque hay un sentimiento por las experiencias de las relaciones bilaterales que se ha tenido con Estados Unidos.

Pero “en mi opinión, ellos no necesitan de este centro para tomar una acción militar en Panamá. Son expertos en aplicar la falsa bandera y en crear subterfugios para tomar una acción contra cualquier país”.

Agregó que al leer el tratado y entender el comportamiento del Gobierno y su relación bilateral con Estados Unidos, “no veo conflicto entre el Croan y el Tratado de Neutralidad, porque no riñe con el Tratado de Neutralidad, con el artículo 5 de este tratado ni con la Constitución Política de Panamá”.

“Este centro no está estructurado ni conceptualmente ni teóricamente ni justificadamente sobre la base o la existencia de una base militar. No existe el concepto de que guarde relación directa con la protección y defensa del Canal”, agregó Arosemena.

Explicó, que sobre este tema ha habido una mezcla de las cosas para tratar de relacionar, casi que de manera obligada, que tiene que ver con la defensa del Canal. “Pienso que se ha manejado con opiniones políticas y no al margen de lo que específicamente expresa el documento”, agregó.

Según la consideración jurídica de Sittón, el Croan no requería de ninguna ratificación de la Asamblea Nacional de Diputados, porque no genera obligaciones internacionales para ningún país. “Esto es un debate político y eterno, porque pega directamente sobre el militarismo y la democracia, que a los panameños siempre ha impactado”.

Mejía señaló que era importante hacer las explicaciones históricas y jurídicas sobre el tema de la neutralidad, porque en reiteradas ocasiones se ha tratado de ligar el Croan con el artículo 5 del Tratado de Neutralidad.

“La ayuda de Estados Unidos no se podía menospreciar y ahora con la pandemia y con las limitaciones, no hay recursos apropiados aunque la seguridad juega un papel importante, porque estimula el desarrollo de una economía fuerte. Es por esto, que se hizo este acuerdo simplificado en febrero, de tal suerte que pudiese interpretarse de manera equivocada que se crea el Croan”.

No es que se crea el Croan, agregó, realmente ya estaba funcionando y Estados Unidos llega a este entendimiento. “Lo que establece son los recursos económicos y equipos como patrulleras y aviones de largo alcance”, puntualizó Mejía.