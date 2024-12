¡El debate debería ser cómo generar más empleo!

Gabriel Diez Polack, del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda y expresidente del Conep, dijo ayer que el debate en Panamá, debería ser cómo generamos empleos formales, porque se puede elaborar la mejor ley para la Caja de Seguro Social (CSS), pero si no tenemos cotizantes, esa institución morirá por falta de aportes.

Durante su participación en las consultas legislativas sobre el proyecto de reformas a la CSS, alegó que el verdadero problema es crear empleos y ojalá todas las horas de debates fueran sobre ese tema, porque si no hay empleos formales, no existirá el Seguro Social.

Constructor desde hace 54 años y también expresidente de la Capac, cuestionó que no se esté contemplando cómo afectará las cotizaciones a la seguridad social los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial que reemplazarán mano de obra y vamos a emplear menos gente y habrá menos aportes.

"Gaby" Diez explicó que cuando surgió el Seguro Social la proyección de vida era de 5 a 10 años tras jubilarse, pero ahora es más difícil morir, porque la ciencia ha avanzado... yo estoy diseñado para vivir 135 años, bromeó el empresario.

También explicó las afectaciones económicas, al punto que en el 2022 habían 909 empresas constructoras y promotoras... ahora muchas han desaparecido... las fábricas de cemento han cerrado... nadie tiene idea del problema en que estamos metidos.

Diez comparó el país con una persona que tiene la cabeza en una guillotina esperando que nos caiga el hacha, porque no hay inversiones y sin eso no podemos generar empleo.

Para finalizar su intervención, Diez pidió a los diputados que piensen en el país y que le pongan fecha de revisión a lo bueno o malo que salga con la CSS, porque el mundo cambia y las leyes se vuelven obsoletas... hay que modificarlas, porque una sola vez cayó maná del cielo... no esperamos que nos caiga nuevamente pan del aire. ¡No piensen en la reelección, piensen en el país!

En su oportunidad, Elisa Suárez, vicepresidenta del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda y de la Conep dijo que el aumento del 3% en la cuota patronal que se relacionan a las pequeñas y medianas empresas, deben ser aplicados gradualmente.

En total son 61,021 empresas formales, micros empresas 42 mil, pequeña empresa 12,616 y mediana empresa 3,057 y si se aplica sin gradualidad el aumento de cuotas muchas van a desaparecer, sostuvo Suárez.

Elisa Suárez resaltó que el parque de empresas y constructoras cayó 40% en 4 años y el 84% de ese 40% fueron constructoras.

Mientras que el sindicalista Genaro López reconoció que si hay crisis en el programa IVM, pero hay que ver cuáles son las causas y buscar soluciones, pero que no caigan en la parte más débil como siempre ha ocurrido.

Por su parte el diputado Alaín Cedeño, presidente de la Comisión de Trabajo y Salud, dijo que no hay ninguna medición de fuerza con el Ejecutivo, sino que cada uno está tratando de ver cómo se presenta el mejor proyecto. "Lo que no se quiere es que el pueblo sea afectado, buscamos las mejores propuestas... no hay enemigos, ni contrarios", destacó.

Cedeño adujo que frente una situación compleja como la de la CSS, hay que deponer intereses y no llegar a extremismos... no queremos conflictos, sino demostrar al mundo que los panameños podemos llegar a consenso.

