El Mea Culpa de Mario Galindo

El exministro Mario Julio Galindo Heurtematte admitió que estaba absolutamente equivocado sobre los tratados Torrijos-Carter, que permitieron la transferencia del Canal de Panamá a los panameños el 31 de diciembre de 1999.

“Admito que estaba equivocado y no me da vergüenza admitirlo. Me equivoqué de medio a medio”, sostuvo el Dr. Galindo en el programa dominical Radar.

Galindo manifestó que los Tratados Torrijos Carter han sido para el país una maravilla, “y yo me atrevo asegurar que el Canal en manos panameñas lo cual se le debe a los tratados Torrijos Carter, ha sido una historia de éxito, éxitos rotundos”.

Destacó lo que él negó en aquel entonces. “Para mí el General Torrijos fue un señor de grandes dotes de estadistas y si no hubiera sido por él y sus asesores, los tratados Torrijos-Carter no se hubieran aprobado”.

“Torrijos comprendió que para lograr que se aprobara el Tratado del Canal, al tenor del cual desapareció la Zona del Canal y se desmantelaron las bases militares y el Canal pasó a manos panameños, tuvo que pagar un precio, y ese precio fue nada menos que haber aceptado también el tratado concerniente a la neutralidad permanente al Canal de Panamá”, expresó el Dr. Galindo.

Para el abogado, si el exjefe de la Guardia Nacional no hubiera tenido el acierto de firmar ese tratado (el Torrijos-Carter), no habría logrado la aprobación de otro tratado sobre el Canal de Panamá y lo hizo a sabiendas de que el tratado concerniente al Canal de Panamá, no le gustaba a él, al punto de que cuando se firmó, exclamó: “estamos firmando un tratado que nos coloca bajo el paragua defensivo del Pentágono y si ese tratado no es administrado juiciosamente por la futuras generaciones, se puede convertir en un instrumento permanente de intervenciones”.

El también exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá, señaló que Panamá es hoy día un país rico lleno de pobres, “debemos unir las mejores mentes de derecha e izquierda para remediar eso".

Lo que decía antes Galindo

Mario Galindo fue miembro del Movimiento de Abogados Independientes, que exhortó a la población a votar No en el plebiscito del 23 de octubre de 1977, para aprobar los tratados canaleros.

De igual modo, Galindo rechazó en 1974 la declaración Tack-Kissinger, que estableció las bases sobre las cuales se negociarían los tratados.

Entre los argumentos que pregonaba el grupo de Galindo para votar "No" en el plebiscito, destacaban que era falso que Panamá recuperaría la plena jurisdicción sobre la entonces Zona del Canal; que era falso que revirtieran a Panamá el ferrocarril y los puertos de Balboa y Cristóbal y era falso que recuperaríamos el Cerro Ancón.

En tanto, el profesor y director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales, Luis Navas advirtió que tras años de tener el Canal en manos panameñas, no es claro cómo se han invertido los recursos.

Navas dijo que en la década del 70, Torrijos logró felizmente armar una unidad en función de la gran conquista: recuperar nuestro territorio, recuperar la explotación de nuestra posición geográfica, pero si se hubiese atenido a lo que hoy las grandes empresas defienden a capa y espada, todavía estaríamos bajo el tratado de 1903.