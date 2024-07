El Megacon: La Fiesta de los Geeks en Panamá

¡Atención, fanáticos de los cómics, anime y manga! Hoy culmina el evento que ha sacudido la capital panameña: el Megacon. Desde el viernes, el centro de convenciones Atlapa se ha convertido en el epicentro del multiverso geek, atrayendo a miles de entusiastas que celebran su pasión sin inhibiciones.

"El Megacon es uno de los lugares en donde personas con gustos similares nos podemos reunir, sin que nadie nos juzgue, donde nos podemos recrear y compartir", comenta una chica disfrazada de Silk, una versión del Hombre Araña en el Spiderverse, en entrevista con EFE.

Entre los asistentes, es imposible no notar las katanas de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, pósteres de personajes de anime, figuras de acción de Star Wars, réplicas del 'Daily Prophet' de Harry Potter y el icónico sombrero de paja de Luffy, protagonista de One Piece. Este evento, que cierra hoy sus puertas, ha sido una vitrina de creatividad y amor por la cultura geek.

"Es una oportunidad de mostrar la creatividad y el amor que tenemos en esta comunidad del anime", dijo una cosplayer disfrazada de Perona, la comandante de zombis de One Piece.

Pasear por los pasillos del Megacon es como entrar en otro mundo: personajes de Dragon Ball Z, Deadpool, Batman, Spiderman, Spy Family, South Park, el Joker, Harley Quinn, Resident Evil y cosplays de Mortal Kombat se encuentran en cada rincón, listos para interactuar y posar para las cámaras.

Este año, la tercera edición del Megacon Panamá contó con la presencia de Lou Ferrigno, el icónico Hulk de la serie original de 1977. Ferrigno, de 72 años, expresó su emoción por estar en Panamá y su deseo de visitar el Canal de Panamá.

Ferrigno compartió el escenario con estrellas como Emilio Treviño, la voz de Miles Morales en Spiderverse; Cristian Duce, el talentoso dibujante de DC Comics; y René García, la legendaria voz de Vegeta en Dragon Ball Z.

Anil D Chatlani, director y creador del Megacon Panamá, definió el evento como "la fiesta de los geeks" y "el lugar correcto en donde puedes ser el personaje que siempre quisiste ser".

Emilio Treviño, emocionado, compartió su orgullo por dar vida a Miles Morales, un personaje que representa a las comunidades latina y afroamericana. "Sabiendo todo lo que representa Miles (Morales) para la comunidad latina y afroamericano ha sido increíble. Que dentro de todos los spidermans y de las opciones para entrar a Marvel Comic haya sido con este personaje, me llena de mucho orgullo y es una responsabilidad muy grande", expresó Treviño.

El Megacon termina hoy, pero su impacto en la comunidad geek panameña perdurará.

