El próximo miércoles pagarán becas de puestos distinguidos

Panamá- El Gobierno Nacional anunció hoy que el próximo miércoles, 29 de noviembre, se estará efectuando el pago de becas a 4,246 estudiantes de educación media, licenciatura, postgrado y maestría, de puesto distinguido.

Le corresponderá al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), efectuar este desembolso por la suma de $3,073,628, el cual incluye los dos pagos que les corresponde del periodo 2023.

Este anuncio no incluye a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (Pase U), ya que tan solo ayer, en conferencia de prensa, Guillermo Alegría, director Nacional de Educación del Ministerio de Educación explicó que como este está condicionado a las calificaciones de los docentes, "Si no tenemos calificaciones en este trimestre no podemos pagar las becas para los estudiantes del sector oficial".

