¡El revulú de los Ricardo Alberto!

El encuentro el viernes entre los Ricardo Alberto: Martinelli y Lombana en la firma del Pacto Ético Electoral, desató toda clase de comentarios, ataques y aclaraciones.

Ambos precandidatos presidenciales se estrecharon la mano. "¿Entre Ricardos no podría haber una alianza?", preguntó el periodista Félix Tijerino y ante ello Lombana responde: "yo tengo mi postura política y él tiene la suya… ambos somos Ricardo Alberto, pero creo que nos une que queremos lo mejor para Panamá".

Seguidamente, Martinelli en medio de risas expresa: "eso es verdad, tenemos más cosas en común de lo que la gente piensa". Lombana agrega: "Cada uno tiene su proyecto político, y creo que la ciudadanía ha visto las cosas que nos separan y las cosas que nos unen".

Movin y su medio digital salieron al ataque contra Lombana por atreverse a hablar con Martinelli y lo acusó de coquetear con el exmandatario y el texto “tan ronconcito Lombana en sus redes y al tenerlo al frente casi lo besa”.

“La forma tan agresiva en que han atacado e incluso sacado de contexto una situación y unas declaraciones para mí no hacen otra cosa que revelar el verdadero objetivo político tanto de FOCO, como de Movin para las próximas elecciones. No solo me atacan a mí hoy, han atacado al diputado Juan Diego Vásquez y a otros políticos que simplemente no estamos dispuestos a apoyar al candidato de su preferencia”, sostuvo Lombana, quien además aseguró asistir al evento solo con “la convicción y voluntad” de cumplir el Pacto Ético Digital.

Ricardo Lombana no indicó quién sería el candidato de preferencia en cuestión, pero ya algunos se atreven a insinuar que se trata del exmandatario Martín Torrijos, quien es empujado por el empresario Stanley Motta y el abogado Jaime Arias Calderón, hermano del fallecido líder de la democristiano Ricardo Arias Calderón.

Lombana, quien fue subdirector del diario "La Prensa", también cuestionó que los ataques en su contra se produjeran en medio de la firma del Pacto Ético Digital, desconociendo la esencia y razón por la que se congregaron el viernes políticos y medios de comunicación social.

"Sobre Ricardo Martinelli tengo posiciones firmes y he luchado de manera frontal contra la corrupción, pero eso no impide tratar con respeto a los demás aspirantes presidenciales para propiciar paz social y política en Panamá", sostuvo Lombana.

En tanto, el diputado Gabriel Silva preguntó ¿Si un medio de comunicación tiene una agenda política y candidatos que financia y apoya, sigue siendo un medio de comunicación? ¿Qué es? ¿Es una agencia política o de relaciones públicas? ¿Puede ser considerado imparcial y objetivo?

En tanto, el precandidato de Realizando Metas, Ricardo Martinelli respondió ante las aclaraciones de Lombana y dijo que "cuando una persona da muchas explicaciones innecesarias de algo que pasó, los que lo quieren bien no les importa, pero los que lo quieren controlar, lo exponen a sacar su inmadurez política, personalidad débil e influenciable del qué dirán”.

Agregó que “ellos quisieran hacer lo mismo, pero no han tenido la oportunidad. Justificar dando excusas lo dicho o hecho es un claro ejemplo del dominio de una personalidad débil e influenciable”.

También aconsejó: “nunca justifiques, digas, insinúes o acuses temerariamente sin pruebas”.

