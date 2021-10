Eliminan toque de queda en Chame y Barú; lo mantienen en el distrito de Colón

Panamá- El próximo lunes 18 de octubre se eliminará el toque de queda en los distritos de Chame (Panamá Oeste) y en el de Barú (Chiriquí), según anunció este martes el Ministerio de Salud (Minsa), basado en los datos estadísticas actuales.

A la fecha en Panamá el RT se mantiene en 0.86, con una letalidad de 1.5%, siendo la más baja de la Región de las Américas. Estas estadísticas reflejan que el 82.3% de los fallecidos al igual que el 72% de los pacientes hospitalizados en los últimos días, no estaban vacunados contra la Covid-19.

La entidad también dio a conocer que se mantiene el toque de queda de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 12:00 medianoche en distrito de Colón, provincia de Colón, mientras que en los distritos de Donoso (Colón), Chitré y Ocú (Herrera), se reforzará la vigilancia epidemiológica.

Esta medida se replica en Panamá Este, Panamá Metro, específicamente en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz, Ancón y Bella Vista, y Panamá Norte, en los corregimientos de Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Chilibre.

Por otro lado, el Minsa destacó que en la última jornada se han reportado 3 nuevas defunciones a causa del Covid-19 y actualizan 1 de fecha anterior, para un total de 7,275 muertes acumuladas por la enfermedad.

Según el reporte diario del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa), a la fecha se aplicaron 7,186 pruebas, de las cuales 250 casos dieron positivo.

Con estos datos estadísticos establece que el índice de positividad se ubicó hoy en 3.4%, mientras que la tasa de letalidad se mantiene en el 1.5 %.

Este martes en Minsa confirmó que los casos activos suman 2,508, de los cuales 2,296 se mantienen en aislamiento domiciliario (2,194 en sus casas y 102 en hoteles hospitales).

De los casos positivos, 212 pacientes han requerido hospitalización y de ellos 166 se encuentran en salas regulares y 46 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A la fecha, luego de más de año y medio de Pandemia en Panamá, un total de 469,440 personas se han contagiado con el SARS-CoV-2 y de esos 459,657 han superado la enfermedad.

Hoy el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dio a conocer que hasta el momento en Panamá se han aplicado 5,630,863 vacunas contra el Covid-19. De este total, 4,879,674 corresponden a dosis de la casa farmacéutica Pfizer y 751,189 de AstraZeneca.

Desde mañana, miércoles, se continuará con las jornadas de vacunación por barrido a la población desde los 12 años en Coclé (circuito 2-1), Chiriquí (circuito 4-1), Herrera (circuitos 6-2 y 6-3; Panamá Oeste (circuitos 8-2 y 8-3, segundas dosis en Chame, Capira y San Carlos); Panamá (circuitos 8-7, 8-8 y 8-9); Veraguas (circuitos 9-2 y 9-4); y la Comarca Ngäbe Buglé (circuito 12-1).

Mientras que el circuito 8-7 estarán disponibles los puntos de vacunación en Dorado Mall y Altaplaza Mall.