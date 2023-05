Embajada y Feeley discrepan en torno a caso de los Waked

La Embajada de EEUU en Panamá entró en contradicciones con al anterior inquilino de la misión diplomática de Clayton: John Feeley sobre las designaciones de Abdul y Nidal Waked, y empresas vinculadas a ellos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"Estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EEUU de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas", señaló la embajada.

Feeley dijo en el programa "De Frente" que sentía una "decepción tremenda". Logramos extraditar a Nidal Waked, quien es sobrino de Abdul Waked, y pusimos el caso ante un juez, que decidió que el Gobierno norteamericano no tenía las pruebas suficientes para probar el lavado de dinero al cártel de Sinaloa. Él sí confesó el delito de fraude bancario”, añadió, “Desde ese momento me di cuenta de que el caso que traía Estados Unidos no era tan fuerte como me lo habían presentado. EEUU no es una democracia perfecta y si hemos cometido un error, pienso que nos toca corregir ese error. Insto y espero que haya una revisión y que las autoridades hagan su trabajo”, sostuvo Feeley.

Según la embajada, las opiniones emitidas por el exembajador Feeley reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular, y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.

En mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Los señores Waked y estas empresas continúan designadas por OFAC y su situación no ha cambiado, sostuvo la embajada.

