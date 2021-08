¿Empresa de 2 funcionarios del Minsa beneficiada para hacer hisopados? ¡Bingo!

El jefe de epidemiología del Minsa, Leonardo Humberto Labrador Chávez y la jefa de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, Ana Lorena Chang Chevalier, están en el ojo de la tormenta tras ser supuestamente beneficiados para que la empresa en la que son parte de la Junta Directiva, se encargara de hacer hisopados.

El escándalo se destapó cuando se conoció que ambos funcionarios forman parte de la directiva empresa Clínica Sermedic, registrada como A&L Medic S.A en julio del 2020, y la cual estuvo a cargo de realizar las pruebas de covid-19 para viajar a Taboga y Contadora.



¡Confirmado!

El director de la región metropolitana de salud, Israel Cedeño, tras presiones de los medios de comunicación, confirmó que los nombres de sus colegas sí figuran en la directiva de esta empresa y que se hicieron hisopados en Amador a las personas que viajaban a algunas islas del Pacífico panameño. El director de la Región Metropolitana de Salud dejó claro que si a él se le hubiese ofrecido ese contrato siendo funcionario no lo hubiera aceptado.

Obligatoriedad

Hace dos semanas, el Ministerio de Salud anunció la obligatoriedad de realizarse las pruebas de hisopado a quienes deseaban viajar a las islas. El costo promedio era de unos 80 dólares.

Publicidad

Actualmente para viajar a estas islas los interesados deben presentar su esquema de vacunación completo, sin embargo, en la actualidad no se está efectuado esta toma de hisopados, ya que los viajeros deben llegar con su prueba o su tarjeta de vacunación contra la covid-19.

En el caso de Chang, no solo tendría un conflicto de interés por la empresa creada con Labrador para hisopados, sino que también con el negocio de estéticas. Dentro de sus funciones, Chang se destacaba por perseguir supuestas estéticas clandestinas, pero ella misma registra en su página Linked In que es propietaria de Le Amoure Esthetique.

Las investigaciones

La primera institución en reaccionar ante las denuncias fue la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que solicitó la separación de los servidores públicos involucrados en posible conflicto de intereses en el Ministerio de Salud (Minsa)

La Antai también comunicó que ya se inició una investigación de oficio sobre este caso y agregó que este jueves se practicarán diligencias.

También, la Fiscalía Anticorrupción informó que comenzó la investigación de oficio por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias.

Minsa, reacción tardía

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre reaccionó al mediodía cuando indicó que dio instrucciones para que se realizara la investigación sobre el caso y se tomen acciones disciplinarias.

“He girado instrucciones de iniciar una investigación relacionada al tema de hisopados publicado en los medios y tomar de manera inmediata las acciones disciplinarias necesarias de acuerdo con nuestro reglamento interno”, señaló el ministro

Agregó que "no vamos a permitir ningún acto que presuponga conflictos de interés o violación de las normas y reglamentos del Ministerio de Salud en el tema de los hisopados".