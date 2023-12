En apelación tribunal tico confirma que Ochy no cometió delito

David Ochy sigue en prisión preventiva, porque Panamá pidió extraditarlo pero no tiene ninguna medida cautelar por la investigación en Costa Rica.

Su abogada defensora, Paola Mora, dijo a Noticias Columbia que a Ochy se le persigue políticamente en Panamá y que en Costa Rica fue sometido a un “show mediático”.

Afirmó que el Ministerio Público no pudo acreditar que el empresario tenga actividades de lavado de dinero.

“Se procede con el allanamiento pero resulta que no había tales vehículos de alta gama, no había tales fincas… porque al final, cada uno de los bienes, tienen un historial y pertenecen a personas que nada tienen ver ni con legitimación de capitales, ni mucho menos con ningún proceso, ni ningún patrimonio del señor Ochy”, expresó Mora.

El 7 de diciembre, el Juzgado Penal de Pococí ordenó la libertad, sin medidas cautelares, de Ochy y otras dos personas detenidas “por carecer de probabilidad delictiva”, pero al ser requerido por autoridades de Panamá, lo remitieron de inmediato a otra instancia judicial para que se resolviera su situación jurídica.

La Fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión y la apeló. Sin embargo, el recurso no prosperó. El lunes 12 se realizó la audiencia de apelación y se mantuvo la decisión de no dictar detención en el caso tramitado en Costa Rica.

