¡En el hielo la denuncia contra Meneses!

Unos 15 meses después que el abogado Gonzalo Moncada Luna presentó una denuncia contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias, la Fiscalía Anticorrupción no ha realizado ninguna diligencia.

Así lo afirmó Moncada Luna, quien ayer presentó una queja ante el despacho del Procurador Javier Caraballo para que investigue esa situación.

La denuncia del abogado reclama una investigación del escándalo de los "auxilios económicos" otorgados por el Ifarhu a familiares o amigos de políticos con capacidad de financiar los estudios de sus allegados.

Gonzalo Moncada Lunea dijo que al revisar el expediente ayer, no existe ninguna página que haya adelantado, cero… lo tienen medio escondido o engavetado,a pesar de que la denuncia contra Meneses, es un escandaloso “robo” de los dineros del Estado.

El jurista dijo que entiende al procurador Caraballo, porque este es un caso que toca a poderosos, empresarios, políticos y hasta familiares del presidente Laurentino Cortizo, pero así no se puede... no es posible que no pase nada.

