En Panamá no se cultiva, procesa y trafica droga porque se combate con capturas

El expresidente de la Asamblea Nacional y secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, en su intervención en la clausura del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, hizo fuertes cuestionamientos por el trato hacia Panamá porque aquí “no se cultiva, procesa y trafica” la droga.

LEE TAMBIÉN: Emiten aviso de prevención por lluvias significativas hasta el lunes

Publicidad

El exparlamentario afirmó que muy por el contrario, el país en sus costas persigue y captura grandes toneladas de estupefacientes parte de los estamentos de seguridad.

“Panamá no cultiva plantaciones de cocaína, Panamá no tiene laboratorios ni procesa la cocaína, Panamá no transita la cocaína, Panamá la combate”, reafirmó Castillo.

“Mi pregunta es: la droga que se escapa por otras rutas que no sea la de Panamá, donde se mercadea, quienes la mercadean, cuanto capital o dinero genera, que controles se tiene sobre esos dineros, esa droga muchas veces transita hacia el Norte, Europa y Asia, pero no escucho los rudos golpes que se dan en todos estos países donde llega ese flagelo de la muerte”, expresó.

El Foro de Inteligencia y Seguridad realizado durante dos días en el Parlatino, contó con delegaciones de diversos continentes de América, Europa, Africa y Asia, así como de congresistas estadounidenses y expertos en la lucha contra el crimen organizado