EN PLENA CAMPAÑA, PRD QUIERE TOMARSE 3 DIARIOS

La historia se repite en espiral. En julio de 1969 los militares despojaron a la Familia Arias de los diarios de Editora Panamá América utilizando al juez Lao Santizo y 54 años después, el PRD, partido surgido de los cuarteles, utiliza a la jueza Baloisa Marquínez para el comiso de las acciones de esta casa editorial a favor del Estado, probablemente para convertirla en una especie de ERSA.

Tras el fallo en el caso New Business, los políticos y medios que adversan al candidato presidencial Ricardo Martinelli cegados por su odio, no dimensionan que se pretende que tres periódicos pasen a manos del gobierno en plena campaña electoral.

Publicidad

El analista Pedro Sittón recordó que el juez Santizo fue premiado luego como magistrado de la Corte Suprema de Justicia e igual se habla que Baloisa Marquínez, recibirá una premiación por su "aberración jurídica".

El defensor Carlos Carrillo también resaltó que el fallo atenta contra la libertad de prensa, afectado a tres medios de comunicación y preguntó ¿cómo se va a afectar Epasa si ni siquiera fue llamado al proceso y ahora se está decomisando los bienes. Esperamos que sea corregido en segunda instancia", comentó.

En tanto, Pedro Sittón advirtió que ojalá no ocurra como con TVN que tras la invasión, se presionó a Carlos Duque para que vendiera ese canal valorado en muchos millones, pero los que compraron pagaron una guayaba no mayor de $1.8 millones. ¿Dónde quedó aquella frase: ¡Si Me callan, te callan?, preguntó.

Contenido Premium: 0