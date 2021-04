Enfermeras amenazan con paro el otro miércoles

La Asociación de Enfermeras de Panamá anunció acciones de protestas el próximo lunes y martes en horas del mediodía en todas las instalaciones de trabajo, para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados que les presentó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el pasado mes de diciembre.

Ana Reyes de Serrano, presidenta de ANEP, manifestó que el ministerio de Salud no ha cumplido con los acuerdos pactados en la llamada hoja de ruta en la que muchos de esos temas eran de carácter administrativo y van desde la falta de pago hasta la contratación de personal.

“El ministro de Salud en diciembre nos pidió un tiempo, le pedimos que nos presentara su hoja de ruta, nos presentó su hoja de ruta, se comprometió y nosotros entonces suspendimos las medidas de protestas que habíamos aprobado en una asamblea general, le dimos el voto de confianza y ahora que hacemos la revisión de lo que se debió cumplir en el primer trimestre, nos encontramos que ni siquiera la mitad de lo que se planteó se ha cumplido, y no nos dan respuesta”, expresó Reyes.

Reyes detalló que hay procesos administrativos que no se han cumplido, “tenemos aún pagos que están pendientes del 2015-2016 y en algunas instituciones se han pagado, otras no, el Nivel Central del Minsa no ha pagado a las especialistas de acuerdo a la escala que se negoció y estaba pactada desde el 2017”.

Manifestó que la Caja de Seguro Social inició un reconocimiento de pago inadecuado, ya que no pagaron lo que dice el acuerdo, pagaron solo $25 de reconocimiento, incluso que le han planteado que se han equivocado, que tiene que corregir y hasta la fecha no lo hacen, “y así mismo tenemos otra acumulación en la materia económica, los pagos atrasados del décimo tercer mes, a ninguno de los compañeros que están por contrato le pagaron ni su décimo de diciembre, ni su décimo de marzo”.

“Nosotros no somos heroínas con capas, somos hombres y mujeres trabajadores, que necesitamos cobrar, porque muchas de las enfermeras mantienen a toda una familia”, señaló la presidenta del gremio.

Por otra parte, informaron que 1,230 enfermeras se han contagiado con el Covid-19, y que de esas cifras 1,047 fueron enfermeras y 183 enfermeros.

Según el Ministerio de Salud, se ha reportado 5 fallecimientos, pero que los registros de la Asociación señalan que en realidad han muerto 8 profesionales de la enfermería

Advirtieron que de no recibir una respuesta por parte de las autoridades en el lapso del lunes y martes próximo, entonces el miércoles 28 de abril suspenderán labores por 24 horas prorrogables.