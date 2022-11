Enrique Burgos trabajó bien con los Gigantes

El lanzador derecho panameño Enrique Burgos hijo tuvo un buen trabajo en el triunfo de su equipo, los Gigantes del Cibao, 11-2 sobre las Estrellas Orientales.

Burgos trabajó el sexto episodio completo, en el que no permitió que ningún jugador le llegara a base, no permitió imparable, no dio base por bola y ponchó a uno.

Por las Estrellas Orientales vio acción el también panameño Christian Bethancourt, quien se fue en blanco en tres turnos.

