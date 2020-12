Entrega de jamones a partir de este sÃ¡bado

El Gobierno ha organizado la entrega de 1.5 millones de piezas de jamones y pavipollos a partir de este sábado para las personas están siendo afectadas en su economía debido al Covid,-19.

El vocero de la presidencia, Omar Ahumada indicó que "son 1.5 millones de piezas, que están mezcladas entre diferentes productos dentro de los cuales está el famoso picnic, pavipollos y otros productos, que van destinados a personas que no están recibiendo ingresos",

La población debe ser solidaria y comprender que estos productos no son para todos.

"No son para jubilados, servidores públicos o pensionados, son para los que no están trabajando y el Gobierno les va a extender una mano amiga. Estos productos antes eran vendidos en las naviferias, pero no podemos tener aglomeraciones, son para los que no pueden hacerle frente a una cena navideña", agregó.

Los jamones y pavipollos se entregarán en conjunto con las bolsas con comida del programa Panamá Solidario. La distribución estará a cargo de las juntas comunales y la fuerza de tarea conjunta.

"Se entregarán a partir del sábado en los diferentes lugares del país, producto de una programación aprobada por el Mides, Mida y Presidencia. Se extenderá por un período de tres semanas, hasta culminar con la entrega de todas las piezas", recalcó.

Ahumada puntualizó que se garantizará la transparencia para que la distribución se haga de manera correcta.