¡Envidiosos... no todos somos iguales!

El exmandatario Ernesto Pérez Balladares calificó de "envidiosos" a los que cuestionan la denominada "vacunación VIP" contra el Covid-19, que recibió en abril en su residencia.

El también exsecretario general del PRD exclamó: "La envidia mata a la gente. Hay muchísima gente muy envidiosa que de alguna forma u otra piensan que por qué unos sí y otros no, nos guste o no nos guste, lo cierto es que en el mundo no todos somos iguales, hay personas que por razón de muchas cosas son diferentes al resto… Eso produce, de alguna manera, mediciones contra los que hemos tenido éxito y produce la envidia que estamos viviendo”.

"El Toro" confirmó que él y miembros de su entorno fueron inmunizados en su residencia, tras una solicitud que hizo como expresidente, porque "alguna consideración debe tener quien sirvió al país honestamente".

Cuando un reportero de Telemetro le preguntó por qué no acudió a su centro de vacunación asignado, tal como han hecho los ciudadanos y otros expresidentes, Pérez Balladares dijo que “no estaba en condiciones de hacer una fila para ir a vacunarse... Yo pedí la cortesía de que me fueran a vacunar a mi casa, porque tenía un impedimento de salud en ese momento, y tenía un viaje programado (a Turquía), y accedieron a vacunarme en mi casa como una cortesía a un expresidente”.

Ernesto Pérez Balladares evitó revelar a quién solicitó o quién autorizó este proceso Pérez y se limitó a decir "eso es tema mío, no quiero meter a más nadie, porque esto se ha vuelto un bochinche innecesario".

Además, aseguró que no le pidió cortesía a la ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz, así como también dijo que ninguna de sus hijas y nietos se vacunaron en su casa, ya que para envidia de todos se pudieron vacunar en USA y su hija mayor aquí con AstraZeneca.