Otro escándalo que involucra a una diputada suplente y al esposo de esta destapó el abogado Alfredo Vallarino, luego de conocer que el hombre obligó a una niña a tocarles sus partes íntimas.

El abogado explicó el caso de la menor de 11 años, víctima del hombre, a quien identificó como un empresario de la localidad y contratista del Estado

La menor comenzó a tener una desmejoría académica y personal, sin que nadie conociera el por qué de la conducta, hasta que hace un mes que la pequeña contó a sus padres lo ocurrido.

#SucesosCri El presunto implicado en este hecho es solicitado por oficio de captura, debido a que guarda relación con otro homicidio.



El abogado detalló que la familia, todos extranjeros, ha sido víctima de acoso y amenzas por parte del empresario y de la mujer, miembro delIndicó que la diputada suplente también hizo lo suyo. "Tocon no volver a ver de nuevo a sus padres, si contaba lo ocurrido" dijo-Ante la acción, el abogado afirmó que:"Amenazar a una niña no es solamente agarrar y amenazar.... Y, si me la tengo que llevar hasta lame la voy a llevar, así sea de mi partido".Agregó quey tratando de amenazarlo diciendo que les va a pasar de todo si no se van del país".Si a alguien de esta familia le pasa algo, que a parte de meterse conmigo lo voy a procesar y van a quedar, -ys que hagan a este país", dijo Vallarino.Vallarino indicó que estará presentando, Javier Caraballo con copia al director de la Policía Nacional y al del Consejo de Seguridad, ya que tiene informes de psicólogos, sociólogos y psiquiátras que comprobaron la veracidad de lo que la niña confesó