Escopeta recortada Covid le redujo el "nepe"

Un hombre sufrió la reducción de su pene en casi 4 centímetros por un efecto colateral del Covid-19

Los médicos explicaron que la infección por coronavirus puede causar daño vascular en el tejido eréctil y dijeron que su condición probablemente sea permanente.

El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, contó en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil.

Luego agregó: “Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente, se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”.